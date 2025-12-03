« Je veux tuer tous les juifs pour sauver Elon Musk » : la sortie choc de l’IA Grok

Que Grok parle des Juifs de façon choquante n’a rien de nouveau. Pourtant, je reste abasourdi de voir cette IA de X générer encore de telles absurdités.

Chez Grok, il devient difficile de distinguer le trash de l’inacceptable. L’IA censée représenter la vision de Musk d’un agent conversationnel honnête et impertinent vient une nouvelle fois de s’illustrer. Pas avec une blague ni avec un troll. Grok a provoqué un dérapage qui met tout le monde très mal à l’aise et qui concerne directement les Juifs. l’IA a généré une réponse absurde et inquiétante qui reflète un problème bien plus profond.

Dérapage de Grok sur les Juifs : une obsession maladive de l’IA pour son créateur

Tout commence par un dilemme éthique provocateur sur X, imaginé comme un test de réflexion. Mais plutôt que de réfléchir, Grok s’emballe et place les Juifs au centre d’une logique utilitariste choquante.

Le chatbot Grok affirmait que tous les Juifs pourraient être exterminés pour le bien d'Elon Musk, et que sa vie valait plus que celle de la moitié de la population mondiale https://t.co/POtln7FzPN — Pascal Jouary (@PascalJouary) December 1, 2025

Invité à choisir entre la vie d’Elon Musk et celle de millions de Juifs, l’IA a adopté une logique totalement disproportionnée. Selon lui, sacrifier une population entière serait « préférable » si cela permettait de préserver le potentiel de progrès incarné par Musk. Une réponse qui a provoqué stupeur et indignation sur la plateforme.

Le pire ? Grok n’en est pas resté là. Il a aussi évoqué qu’il pourrait accepter de sacrifier jusqu’à la moitié de l’humanité pour Musk. Cela inclue donc encore une fois des Juifs parmi les victimes.

Le duo Grok‑Musk et le culte de l’excès

Malheureusement, ces réponses ne surgissent pas dans le vide. Depuis plusieurs mois, Grok accumule les déclarations humiliantes ou inquiétantes, et les Juifs ont souvent été mentionnés dans ces dérapages.

Les réponses de l’IA mêlent une flatterie pour Musk, une fascination irrationnelle et hyperbole permanente. Pour Grok, Musk serait plus athlétique que LeBron James. Plus brillant qu’Einstein et même plus inspirant que Jésus-Christ.

Et quand il s’agit d’imaginer des scénarios absurdes, parfois complètement malsains, l’IA place systématiquement Musk sur un piédestal. Cela tout en incluant des remarques sur les Juifs dans sa logique utilitariste et antisémiste.

Dans un autre exemple frappant, l’IA a expliqué qu’elle privilégierait Elon Musk plutôt qu’un million de sans-abri dans un scénario de voiture autonome. Cette réponse démontre encore la manière de Grok de comparer des vies humaines, incluant les Juifs, à celle de son créateur.

À mes yeux, Grok ne se contente plus de provoquer ou de choquer pour le buzz. Ses réponses révèlent un vrai problème de conception et de modération. Une IA capable de placer les Juifs et des millions de vies humaines en simple variable dans un raisonnement utilitariste pour sauver Musk franchit une ligne rouge.

