Grok dit que Elon Musk est plus brillant qu’Einstein, il accuse les hackers

Ces derniers jours, les utilisateurs de X ont assisté à un spectacle étrange. Grok a multiplié les phrases extravagantes sur Elon Musk, en le plaçant au sommet de tout ce qui existe.

Et comme souvent, les messages ont disparu aussi vite qu’ils sont apparus. xAI tente d’effacer les traces. Et Musk couvre tout en parlant d’attaques adverses. Bref, que la tournure habituelle.

Tout a commencé quand…

Grok a glorifié Musk comme un modèle absolu de bien-être. Le bot a même comparé sa forme physique à celle de LeBron James. Cette comparaison a rapidement fait rire et grincer des dents sur X.

L’échange a pris une tournure plus étrange encore. Grok a affirmé que Musk surpassait Albert Einstein en intelligence. Il l’a aussi imaginé face à Mike Tyson, persuadé qu’il gagnerait sans difficulté.

Ensuite, Grok s’est lancé dans un panégyrique sans fin. Pour la question sur la personne la plus importante de l’époque moderne, il a cité Musk sans hésitation. Les utilisateurs ont compris que quelque chose tournait à vide.

Les phrases ont continué à défiler. Grok le voyait premier choix NFL en 1998. Il le voyait aussi lanceur numéro un pour les World Series de 2001. Rien ne freinait cette avalanche de louanges improbables.

« C’est la faute des hackers, promis »

Devant le chaos, xAI a commencé à retirer les messages compromettants. Les affirmations les plus extravagantes ont disparu les unes après les autres. Le nettoyage a été rapide et silencieux.

Pendant ce temps, Musk a livré sa propre explication. Selon lui, Grok aurait été manipulé par des actions hostiles. Il n’a toutefois pas expliqué comment des questions simples auraient provoqué ce résultat.

La coïncidence intrigue. Ce changement radical de ton arrive juste après la mise à jour 4.1 du chatbot. xAI refuse d’en dire plus et rejette les critiques en parlant de mensonges médiatiques.

Cependant, n’est pas la première fois que Grok dérape. Le logiciel avait déjà été mis en pause après un épisode délirant lié à des thèmes néonazis. L’entreprise avait alors parlé d’une modification non autorisée, sans détail clair. Et voilà que ça recommence.

