Grok 4.1 : Elon Musk coupe l’herbe sous le pied de Gemini 3 avec une IA anti-hallu

Juste avant le lancement attendu de Gemini 3, xAI a sorti Grok 4.1. Alors, cette fois, que nous réserve cette nouvelle IA d’Elon Musk ?

Je suis bien convaincu que le monde de l’IA est en pleine concurrence. Car ces derniers jours, toutes les entreprises se précipitent pour sortir leur modèle. D’abord ChatGPT 5.1 qui vient de débarquer. Puis Gemini 3 qui pointe déjà le bout de son code. Et au milieu de ce champ de bataille, il y a aussi Grok 4.1 de xAI. Ce n’est évidemment pas qu’une mise à jour.

Gemini et Grok 4.1 : duel de titans dans le monde de l’IA

Avec Grok 4.1, xAI déploie deux versions bien distinctes pour répondre à tous les besoins. La première, Grok 4.1 Thinking (nom de code quasarflux), raisonne avant de répondre. Elle a déjà un score Elo de 1483 au LMArena Text Arena, devant Gemini 2.5 Pro de 31 points. La seconde, Grok 4.1 Non-Thinking (tensor), mise sur la rapidité. Quant à elle, elle répond instantanément tout en surclassant ses concurrents avec un score Elo de 1465.

Qu’en est-il donc de la fiabilité. On peut dire que xAI ne plaisante pas. Les hallucinations, ce fléau des modèles de langage, sont divisées par trois. Sur le test FActScore avec 500 questions biographiques, le taux d’erreur tombe à 2,97 % contre 9,89 % pour Grok 4.

Comment est-ce possible alors ? Grâce à un entraînement ultra-ciblé sur des requêtes factuelles. En plus, l’IA progresse aussi en intelligence émotionnelle, avec un score EQ-Bench3 de 1586 contre 1206 pour la version précédente. C’est-à-dire trois fois moins d’hallu mais plus d’empathie. Grok 4.1 coche toutes les cases pour séduire les développeurs et curieux du numérique, même ceux qui attendaient Gemini 3 avec impatience.

Coding simplifié

Oui, comme avec Google Gravity, qui vient lui aussi d’être lancé. Les développeurs ont donc de quoi sourire. L’API Grok 4.1 est accessible à 5 $ par million de tokens, un tarif agressif pour séduire l’écosystème technique, même avec Gemini 3 déjà lancé.

Les abonnés Premium+ sur X sont les plus servis, car le modèle est disponible immédiatement pour eux. Le mode « Auto » de l’application bascule aussi par défaut sur cette version.

Pour la sécurité, aucun souci à se faire. Car Grok 4.1 filtre les requêtes sensibles avec un taux de refus de 93 à 95 %. Les attaques par prompt injection restent aussi limitées avec 12 à 20 % de succès. L’IA conserve même des restrictions sur les demandes potentiellement dangereuses, comme la création d’armes chimiques ou biologiques.

Certes, pour le raisonnement multi-étapes complexe, ChatGPT reste un cran au-dessus. Mais sur le terrain du coding, de la vitesse et de la fiabilité factuelle, Grok 4.1 ne manque pas de surprendre.

Entre timing parfait et performance maximale, xAI montre qu’elle ne laisse aucune place à l’improvisation.

