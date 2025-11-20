Elon Musk : l’IA va supprimer la pauvreté et rendre le travail optionnel

Elon Musk a affirmé que l’IA et les robots effaceront la pauvreté de la carte et transformeront le travail en simple loisir.

Mercredi 19 novembre 2025, lors du Forum d’investissement américano-saoudien à Washington, le patron de Tesla, SpaceX et xAI le redit, plus fort que jamais. Dans un futur proche, gagner sa vie ne sera plus une obligation, mais un choix.

Une prédiction choc devant Trump et le prince saoudien

Devant Donald Trump, le prince héritier Mohammed ben Salmane et le patron de Nvidia Jensen Huang, Elon a affirmé que ces technologies résoudraient le problème de la pauvreté comme on résout un problème d’ingénierie.

Selon Musk, dans dix à vingt ans, plus personne n’aura besoin de travailler pour vivre. L’argent lui-même perdra toute importance. L’audience, d’abord surprise, a fini par applaudir chaleureusement.

Le milliardaire a comparé le futur emploi à l’acte de planter ses propres légumes. Aujourd’hui, presque tout le monde achète ses tomates au supermarché : c’est plus rapide et plus pratique.

Demain, travailler sera pareil. Certains choisiront de le faire par plaisir, comme on joue au foot ou on peint des tableaux. D’autres préféreront se reposer, voyager ou apprendre de nouvelles passions. Le travail cessera d’être une contrainte vitale.

Il a répété cette vision plusieurs fois ces derniers mois. Lors de l’assemblée générale de Tesla, il avait déjà présenté son robot Optimus comme la clé d’un « revenu universel élevé » pour toute l’humanité.

Les machines produiront abondance et richesse. Les humains n’auront plus qu’à profiter.

Optimus, la star qui doit tout changer

Le robot humanoïde de Tesla reste encore en phase de prototype. Pourtant, Musk le place déjà au centre de sa révolution du travail.

Il promet qu’Optimus accomplira toutes les tâches physiques répétitives, jour et nuit, sans salaire ni pause café. Son prix de vente annoncé oscille entre 20 000 et 30 000 dollars. À ce tarif, chaque foyer pourrait théoriquement en posséder un. L’économie mondiale, selon Musk, pourrait alors être multipliée par dix, voire par cent.

D’autres entreprises développent des concurrents sérieux : Boston Dynamics, Figure, Agility Robotics ou le chinois UBTech. Musk s’en réjouit. Plus il y aura de robots, plus vite l’abondance arrivera.

La vision est généreuse, bien qu’ironique de la part d’un homme qui vient de recevoir un package salarial d’un milliard de dollars.

Certains s’inquiètent aussi de la concentration du pouvoir. Qui contrôlera ces flots de richesses créés par les machines ? Les milliardaires actuels ? Les États ? Les deux ?

Les économistes rassurent que chaque révolution technologique a d’abord détruit des emplois avant d’en créer de nouveaux. L’IA et la robotique risquent d’apporter des changements plus rapides et profonds que la machine à vapeur ou l’ordinateur personnel.

Elon Musk le reconnaît lui-même, parle de « trauma » et de « disruption » massive sur le chemin. Mais il reste convaincu que le résultat final sera positif.

Reste à savoir si cette promesse tiendra dans dix ou vingt ans. En attendant, la phrase de Musk résonne déjà comme un slogan du futur : le travail ne sera plus un devoir, mais un hobby.

