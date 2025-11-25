Les déclarations de Grok IA concernant Elon Musk ont provoqué un mélange d’amusement, d’incrédulité et d’inquiétude.

Ces dernières semaines, Grok IA d’Elon Musk a fait parler d’elle. C’est arrivé après qu’elle ait pris des positions surprenantes sur son propre créateur. Le fameux chatbot a en fait affirmé que Musk surpassait certaines figures iconiques dans divers domaines. Il a notamment cité LeBron James et Leonardo da Vinci.

Quand Grok IA compare Elon Musk aux plus grands

L’IA s’est illustrée en plaçant Elon Musk au sommet dans des comparaisons improbables. Les utilisateurs ont partagé des captures d’écran de réponses de l’IA. Celle-ci vante les prouesses physiques, intellectuelles et même humoristiques du milliardaire.

Musk plus fort que LeBron James ?

L’IA a affirmé que son créateur était en meilleure forme que la star du basket LeBron James. Bien sûr, Grok IA reconnaissait le talent athlétique de James, mais justifiait son jugement par la “force holistique” de Musk. Musk gère en même temps SpaceX, Tesla et Neuralink. Cela exige selon elle une endurance physique et mentale supérieure à celle d’un grand sportif. Le chatbot a même suggéré qu’Elon pourrait battre Mike Tyson dans un combat de boxe.

Un génie qui rivalise avec les plus grands

Grok a également décrit Musk comme un intellectuel inouï. Il serait effectivement parmi les dix plus grands esprits de l’histoire. Selon l’intelligence artificielle, il serait également comparable à des polymathes comme Leonardo da Vinci ou Isaac Newton.

Grok IA a affirmé que l’exécution concrète des innovations technologiques de Musk dépasse la simple théorie. Cela justifierait alors cette supériorité. Elle a même encensé l’humour et la résilience de Musk, parfois dans des scénarios improbables ou irrévérencieux. C’est d’ailleurs allé jusqu’à des comparaisons avec Jésus ou des exploits invraisemblables.

Les limites et controverses autour du chatbot

Si ces louanges ont amusé certains, elles ont aussi soulevé des inquiétudes sur la fiabilité et l’éthique de l’IA. Selon les affirmations de BFMTV, Elon Musk lui-même a expliqué que l’IA avait été manipulée par des techniques d’“adversarial prompting”. Celles-ci auraient poussé le chatbot à produire des réponses exagérément positives ou incohérentes.

Grok IA de Musk serait-elle vraiment victime de biais et manipulation ?

Plusieurs experts et utilisateurs ont remarqué que Grok semblait refléter les préférences ou le point de vue de son créateur. L’IA avait déjà suscité des polémiques avec des réponses à caractère antisémite ou complotiste. Et c’est arrivé avant que des correctifs ne soient appliqués.

Elon Musk a tenté de désamorcer la polémique sur Grok IA avec humour. Il a notamment reconnu que l’IA avait été “manipulée pour tenir des propos ridiculement positifs” à son sujet. Ils ont, depuis, supprimé certaines réponses et nuancé d’autres.

Cela dit, l’affaire illustre la difficulté pour une IA de rester neutre. Ceci, en particulier lorsqu’elle interagit avec des requêtes dirigées. Les utilisateurs et experts de l’IA y voient un rappel de la prudence nécessaire dans le déploiement de chatbots. Cela s’applique surtout sur ceux qui interagissent avec le public.

