Apple x Mbappé : le Real Madrid annonce un partenariat incroyable

Apple s’associe au Real Madrid pour offrir une expérience immersive inédite du Santiago Bernabéu grâce à l’Apple Vision Pro.

Le 22 octobre 2025, plus de trente caméras ultra-perfectionnées ont envahi le stade Santiago Bernabéu lors du match Real Madrid-Juventus. Ces appareils, capables de filmer en 3D à 180 degrés, ont capturé chaque instant sous tous les angles. L’entrée des joueurs dans le tunnel, les cris des tribunes, les gouttes de sueur sur le banc de touche et même les échanges dans les vestiaires. Le résultat sera un documentaire exclusif baptisé « Infinite Bernabéu », prévu pour 2026 sur Apple Vision Pro.

Florentino Pérez et Eddy Cue main dans la main

L’annonce officielle a pris la forme d’une interview croisée entre Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Eddy Cue, vice-président d’Apple en charge des services. Les deux hommes affichent la même vision : ouvrir les portes du Bernabéu au monde entier.

Pérez parle d’un « stade infini » où chaque supporter, où qu’il se trouve sur la planète, ressentira l’émotion d’être présent physiquement. Cue, lui, voit dans ce projet la première grande démonstration sportive de l’Apple Vision Pro.

Le club madrilène devient ainsi le premier géant européen du football à collaborer aussi étroitement avec Apple sur ce terrain. Après un premier test concluant avec les Los Angeles Lakers en NBA, la marque californienne pose un pied décisif dans le football mondial.

Bien que Kylian Mbappé n’apparaisse pas directement dans l’annonce, son ombre plane sur l’ensemble du partenariat. Arrivé l’été dernier au Real Madrid, le Français incarne la nouvelle ère du club.

Les images tournées lors du match contre la Juventus le montrent au cœur de l’action. En plaçant la star au centre de l’expérience immersive, Apple et le Real Madrid s’assurent un impact médiatique colossal.

Ton salon devient le Bernabéu : l’expérience qui rend jaloux

Ce partenariat va plus loin qu’un simple documentaire. Le Real Madrid intègre également les billets dématérialisés nouvelle génération dans Apple Wallet. Météo, transports, plans du stade : tout apparaît directement sur l’iPhone des spectateurs. Le club affirme vouloir offrir l’expérience la plus premium du football mondial.

Pour l’instant, aucune diffusion en direct n’est prévue, le documentaire sortira au mieux début 2026. Pourtant, les deux partenaires laissent entendre que cette première étape n’est qu’un prélude.

Avec Mbappé comme figure de proue involontaire et l’Apple Vision Pro comme arme absolue, le Real Madrid et Apple viennent d’ouvrir une nouvelle ère du spectacle footballistique.

Dès 2026, les fans vivront le Santiago Bernabéu comme jamais grâce à un documentaire immersif filmé sous tous les angles pour l’Apple Vision Pro : vestiaires, pelouse, tribunes… Une plongée totale dans l’enceinte madrilène, signée du duo Eddy Cue-Florentino Pérez.

