iPhone : cette astuce secrète iOS 26 booste la batterie

La nouvelle astuce secrète d’iOS 26, s’appelle « alimentation adaptative ». Oubliez le mode Économie d’énergie qui vous frustre, cette fonctionnalité va optimiser l’autonomie de votre iPhone.

L’usure de la batterie est le talon d’Achille de tout smartphone, mais Apple a enfin trouvé une solution futée. Avec l’arrivée d’iOS 26, une fonction baptisée Alimentation adaptative fait son apparition. Celle-ci va prolonger l’autonomie sans jamais dégrader votre expérience utilisateur.

Le secret de l’autonomie prolongée sur iOS 26

L’alimentation adaptative, c’est donc un système intelligent qui s’appuie sur la puissance de calcul de l’Apple Intelligence. Pour faire simple, votre iPhone doit d’abord passer par une phase d’observation de vos habitudes.

iOS 26 features a new “Adaptive Power” mode to help extend your battery life 👀 pic.twitter.com/a9uWfsQcFS — Apple Hub (@theapplehub) June 9, 2025

Toutefois, Apple avoue que cette fonction secrète iOS 26 n’est pas magique instantanément. Le système nécessite environ une semaine d’apprentissage pour analyser votre routine. Pendant cette période, votre iPhone collecte des données sur votre usage. Comme quand utilisez-vous votre téléphone de manière intensive ? Quelles sont les applications les plus gourmandes en énergie ? Ou encore à quels moments avez-vous besoin de la performance maximale ?

Une fois cette période de calibrage terminée, l’alimentation adaptative entre en action. Elle intervient de diverses manières pour optimiser la consommation. La luminosité descend légèrement, allant jusqu’à 3. Les tâches en arrière-plan et les synchronisations automatiques seront limitées.

La fréquence CPU sera également réduite puisque le processeur tourne un peu moins vite lorsque vous n’êtes pas en train d’utiliser des apps lourdes. Et le mode économie d’énergie s’active automatiquement dès que la batterie chute sous la barre critique des 20 %.

Apple a été attentif, donc cette alimentation adaptative n’affectera jamais les performances lorsque vous utilisez des fonctionnalités qui exigent beaucoup de puissance. Comme la capture photo/vidéo ou le mode Jeu.

Quels iPhone sont invités à la fête ?

Je le répète, puisque l’alimentation adaptative repose sur la puissance de l’Apple Intelligence, elle n’est malheureusement pas accessible à tout le monde. Seuls les modèles dotés d’une puce capable de supporter l’IA locale peuvent en profiter.

Si vous possédez un iPhone 15 standard ou un modèle antérieur, vous ne pourrez pas y accéder. Les iPhone compatibles avec l’alimentation adaptative sont donc l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, le 16e, le 16 et 16 Plus, le 16 Pro et 16 Pro Max, le 17, 17 Pro, et 17 Pro Max et l’iPhone Air

Sachez aussi que sur les modèles antérieurs à l’iPhone 17, cette fonction doit être activée manuellement dans Réglages, puis Batterie puis Mode d’alimentation. Seules les dernières générations (iPhone 17, iPhone Air, et modèles Pro) bénéficient ainsi de l’activation par défaut.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.