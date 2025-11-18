Tim Cook prêt à claquer la porte dès 2026 ? Chaos total chez Apple !

Tim Cook pourrait quitter Apple plus tôt que prévu, et les détails derrière cette hypothèse font monter la tension d’un cran.

C’est sans doute l’une des nouvelles qui affole le plus les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais pourquoi une telle décision ? Qui pourrait prendre sa place ? Et surtout, que deviendra Apple sans Tim Cook, celui qui a tenu la barre depuis 2011 ? Je me pose les mêmes questions que tout le monde. Évidemment, personne n’a encore les réponses. Toutefois, je peux déjà parier que ce départ apportera un lot de changements.

Tim Cook qui quitte Apple ? Un rumeur qui ne tombe pas au hasard

D’après un rapport du Financial Times, Tim Cook pourrait quitter Apple dès l’an prochain. Et le timing n’a rien d’anodin. Parce que la marque à la pomme traverse un virage stratégique. L’IA devient la priorité. L’iPhone Fold prépare son entrée et la pression réglementaire européenne ne faiblit pas. Bref, c’est tout sauf le moment de perdre le capitaine.

Apple is stepping up its succession planning efforts, as it prepares for Tim Cook to step down as chief executive as soon as next year. https://t.co/NzfdmrOSJo pic.twitter.com/vcNwWQ9w7T — Financial Times (@FT) November 16, 2025

Pourtant, selon plusieurs sources proches du dossier, ce départ serait « prévu de longue date ». En plus, il est totalement indépendant des performances actuelles de l’entreprise. D’ailleurs, côté business, Apple s’attend à une fin d’année record pour l’iPhone.

Pas le signe d’une maison en feu. Plutôt celui d’un CEO qui juge avoir accompli sa mission. Celui qui souhaiterait enfin profiter d’une retraite méritée après quinze années à tenir le volant.

If this is the end for Tim Cook, his run will go down in history.



Over $700 million of market cap has been added on average every day since he took over as CEO in 2011.



Chart by @mattcerminaro pic.twitter.com/YCqiz855jz — Michael Batnick (@michaelbatnick) November 17, 2025

Quelqu’un capable de le remplacer ?

Les rumeurs ne traînent jamais. Car des noms des potentiels successeurs de Tim Cook chez Apple circulent déjà. Il y a d’abord John Ternus, 50 ans, responsable de l’ingénierie matérielle. Pas la star la plus médiatisée, mais un homme de produits. C’est celui qui supervise l’iPhone, le Mac, l’iPad et tout ce qui fait battre le cœur de l’écosystème Apple.

#Apple is stepping up its CEO succession planning, with #TimCook potentially stepping down as early as next year, and hardware chief John Ternus seen as the leading internal candidate.



Cook, 65, has led Apple since 2011, overseeing its growth into a roughly $4 trillion company.… pic.twitter.com/vdX6WNZpU3 — Bridging News (@BridgingNews_) November 17, 2025

Sa jeunesse relative et son positionnement stratégique jouent clairement en sa faveur. Beaucoup y voient le profil idéal pour relancer un cycle d’innovation. Car Apple a beau être assise sur un trésor, la transition vers l’ère IA n’est pas un long fleuve tranquille.

Un autre nom revient régulièrement : Craig Federighi, maestro du logiciel. Charismatique, populaire, mais plus âgé. Ces détails pourraient peser dans la balance, surtout dans une période où Apple cherche une vision pour la décennie à venir.

Top 3 contenders to replace Tim Cook as the CEO of $AAPL



John Ternus – Leads Apple’s hardware engineering and is widely viewed as the top internal successor



Craig Federighi – Runs software engineering and has a strong public presence plus deep influence over Apple’s future… pic.twitter.com/FjWnyo1zvX — Mont Blanc Research (@mblancresearch) November 15, 2025

Dans tous les cas, rien n’est décidé. Et Apple, en plein lancement de sa suite Apple Intelligence et à l’aube d’un produit révolutionnaire comme l’iPhone Fold, ne peut se permettre un choix approximatif.

Les analystes assurent d’ailleurs qu’Apple n’officialisera rien avant janvier 2026, après les résultats financiers des fêtes. Histoire d’éviter de casser l’ambiance pendant la meilleure période de ventes de l’année.

