Apple Intelligence arrive enfin en France ! Tim Cook révèle la date tant attendue

Apple Intelligence débarque enfin en France ! Après des mois d’attente, Tim Cook a dévoilé la date officielle de lancement. Cette mise à jour très attendue promet d’apporter un iPhone plus intelligent, plus intuitif et truffé de nouvelles fonctionnalités boostées par l’IA. Siri survitaminé, outils d’écriture et retouche photo intelligente… Voici tout ce qu’il faut savoir avant son arrivée chez nous !

L’attente touche à sa fin ! Déjà disponible aux États-Unis depuis octobre 2024, puis au Royaume-Uni en décembre, Apple Intelligence s’apprête à conquérir la France. Lors de la présentation des résultats trimestriels d’Apple, Tim Cook a enfin annoncé la date officielle de son déploiement dans l’Hexagone.

Et Avec cette mise à jour, intégrée à iOS 18.4, Apple veut imposer son IA comme un indispensable du quotidien. Alors, quand Apple Intelligence sera-t-elle disponible en France ? Et surtout, à quoi faut-il s’attendre en termes de nouveautés ? Voici tous les détails !

Apple Intelligence en France, une arrivée pour Pâques ?

Ainsi, Tim Cook vient de révéler la date tant convoitée. Et autant vous dire que ça va faire plaisir à pas mal d’utilisateurs de la pomme croquée.

C’est officiel ! Apple Intelligence débarque en avril 2025 avec iOS 18.4. Tim Cook a également annoncé que l’IA sera disponible en français. Mais aussi en allemand, italien, espagnol et bien d’autres langues.

Apple Intelligence arriverait dans l’Union européenne et donc en France en Avril 2025 via IOS 18.4. pic.twitter.com/moYZtGqyoO — APPLEACTUS (@appleactuss) January 27, 2025

Avec Apple Intelligence, la firme de Cupertino veut rendre l’utilisation encore plus fluide et intelligente grâce à des fonctionnalités boostées par l’IA. Parmi les nouveautés les plus appréciées, nous retrouvons, les outils d’écriture intégrés partout dans iOS pour reformuler, corriger ou résumer du texte en un clic.

Il y a aussi le Clean Up, une fonction qui permet d’effacer facilement des éléments indésirables sur une photo. N’oublions pas les résumés intelligents, capables de condenser les notifications et les emails pour ne garder que l’essentiel.

Par ailleurs, Tim Cook, lors de la présentation des résultats trimestriels d’Apple, a confirmé que ces fonctionnalités séduisent déjà les utilisateurs dans les pays où elles sont disponibles.

Et vous ? Attendez-vous cette mise à jour avec impatience ou êtes-vous sceptique ? Partagez votre opinion dans les commentaires !

