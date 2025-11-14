Apple Digital ID : plus besoin de passeport pour prendre l’avion ! Et en France ?

Cette fois, c’est l’identité elle-même qui glisse dans l’iPhone avec Apple Digital ID. Le passeport passe au format numérique, les contrôles se fluidifient, mais uniquement aux États-Unis. Cette révolution atterrira-t-elle un jour en France ?

Wallet devient un véritable coffre-fort d’identité capable d’interagir avec les bornes de sécurité de plus de 250 aéroports américains. Apple Digital ID repose sur le passeport américain, la puce NFC intégrée et la biométrie. L’identité est vérifiable en quelques secondes, sans sortir le moindre document papier. Reste à savoir si ce modèle fera un jour son chemin dans les administrations françaises.

Apple Digital ID, c’est la carte d’identité qui vit dans votre iPhone

Apple Digital ID, c’est un certificat d’identité directement intégré dans Apple Wallet. Il est construit à partir de votre passeport américain. C’est une vraie identité numérique, signée, vérifiée, chiffrée et utilisable dans plus de 250 aéroports américains.

Mais avant d’aller trop vite, je vous rappelle que non, ce n’est pas un remplacement du passeport physique. Et ça ne fonctionne pas pour les vols internationaux. L’iPhone ne fait donc la loi que sur le territoire américain pour l’instant.

Pour créer son Apple Digital ID, un utilisateur doit scanner la page photo de son passeport avec l’iPhone et poser l’iPhone sur le passeport pour que la puce NFC soit lue. Ensuite, il doit prendre un selfie ; puis faire une chorégraphie de micro-gestes du visage pour vérifier qu’il est bien humain et vivant.

Une fois tout validé, l’identité numérique apparaît dans Wallet. Et elle reste stockée localement, directement dans l’appareil. De plus, Apple insiste qu’ils ne savent pas où vous l’utilisez, ni quand, ni quelles données vous présentez.

Ensuite, l’Apple Digital ID fonctionne comme une carte d’identité numérique classique, avec une particularité. Ce qui est indispensable pour certains voyageurs qui n’ont ni permis de conduire, ni carte d’identité compatible REAL ID. Pour eux, c’est la première fois qu’Apple leur donne un moyen d’avoir une pièce d’identité valable dans Wallet.

TSA, 250 aéroports et une première phase en bêta

La première vague de déploiement vise les contrôles de la Transportation Security Administration (TSA). Près de 250 aéroports américains proposeront des lecteurs d’identité compatibles. L’utilisateur n’aura donc qu’à ouvrir Wallet en double-cliquant sur le bouton latéral, sélectionner Identité numérique, puis présenter l’iPhone ou l’Apple Watch devant le lecteur, et enfin valider via Face ID ou Touch ID.

L’agent TSA n’a plus besoin de manipuler le moindre document puisque l’appareil ne quitte pas votre main. Et seules les infos nécessaires s’affichent, mais non pas tout votre dossier personnel.

Par ailleurs, Apple prévoit d’élargir les usages comme la vérification d’âge, d’identité, l’intégration dans des apps, les interactions avec des entreprises, services en ligne, etc. La firme veut faire de Wallet un vrai portefeuille administratif numérique.

La grande nouveauté, c’est qu’Apple Digital ID repose sur le passeport, et non plus uniquement sur les permis de conduire et cartes d’identité d’État acceptées dans 12 États et Porto Rico. De fait, des millions d’Américains deviennent éligibles, même si leur État n’est pas encore partenaire.

Apple Digital ID permet aussi d’unifier les expériences. Vous n’aurez plus besoin d’attendre qu’un État adopte la fonction ; ni de naviguer entre permis numériques et cartes physiques. Et vous pouvez également utiliser un document fédéral, plus universel. Pour un pays aussi éclaté administrativement que les États-Unis, je trouve que c’est presque une révolution.

Et la France dans tout ça ?

Techniquement, Apple sait faire, car les iPhones savent lire les puces NFC des passeports biométriques, y compris les passeports français. Mais il manque la validation politique et administrative.

En France, toute initiative liée à l’identité numérique officielle (CNIe, Identité Numérique La Poste, France Identité) passe par l’État. L’arrivée d’un Digital ID à la sauce Apple supposerait un partenariat profond, des règles claires, un cadre légal et un niveau de confiance réciproque.

Et n’oublions pas que l’Union européenne avance déjà sur le portefeuille d’identité numérique européen (EUDI Wallet), prévu pour devenir la référence officielle. Si un jour un Apple Digital ID devait atterrir dans nos poches françaises, elle devrait s’intégrer dans ce grand chantier.

