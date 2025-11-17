iOS 26.2 : Liquid Glass, CarPlay… ces nouveautés qui changent tout

La mise à jour iOS 26.2 apporte des nouveautés qui améliorent l’iPhone au quotidien. Apple ajuste tout en finesse, mais suffisamment pour que ça change vraiment l’expérience.

Avec iOS 26.2, Apple poursuit le raffinage de son système mobile en introduisant des nouveautés qui corrigent les excès du premier design Liquid Glass. Le rendu retrouve du caractère, mais pas que. CarPlay aussi en profite avec une lisibilité bien plus clean. On sent qu’Apple cherche enfin le bon équilibre entre le look qui claque et l’usage qui ne fatigue pas. Vous allez voir, ça change tout.

iOS 26.2 : des nouveautés qui rattrapent l’énorme bourde de Liquid Glass

Moi aussi je l’attendais cette mise à jour. Puisque Liquid Glass, c’était censé être la révolution esthétique d’iOS 26. Pourtant, à la place, Apple avait livré un design tellement translucide qu’on avait l’impression de lire l’interface à travers un aquarium. Beaucoup se sont plaints.

Heureusement, iOS 26.2 apporte des nouveautés pour redonner du style sans sacrifier la clarté. Des ajustements subtils, mais qui font toute la différence. Déjà, les animations de menus, amputées en 26.1, retrouvent un peu de panache. En plus, les animations de menus gagnent en fluidité. Elles se rapprochent de la version présentée à la WWDC 2025. Le système respire mieux.

Les boutons de gestion des notifications profitent eux aussi d’un lifting. Ils deviennent plus visibles et plus cohérents avec l’identité visuelle initiale. Rien de spectaculaire, mais iOS 26.2 place ses nouveautés exactement là où l’expérience quotidienne s’améliore. Et ça, je valide à 100%.

Une mise à jour aussi utile en voiture

L’autre point fort d’iOS 26.2, ce sont les nouveautés visibles dans CarPlay. Même si Apple reste discret sur le sujet, la différence se voit immédiatement. Car la lisibilité progresse. Les éléments visuels ressortent aussi mieux et les animations gagnent en cohérence.

iOS 26.2 beta adds a CarPlay setting to disable pinned conversations in Messages. After installing the beta, open CarPlay’s Settings and toggle Pinned Conversations off for a classic list-only view. Apple says the update will roll out to all users in December. CarPlay in iOS 26… pic.twitter.com/ciuiRhXkR8 — Marius Fanu (@mariusfanu) November 13, 2025

Les ajustements de Liquid Glass rejaillissent directement sur l’interface automobile. Les boutons sont plus nets. Les menus sont plus compréhensibles. Et l’ensemble se montre plus confortable à utiliser en situation de conduite.

Avec iOS 26.2, Apple renforce surtout l’expérience des automobilistes. Car comme vous le savez parfaitement, sur la route chaque détail compte. Et CarPlay plus lisible et plus intuitif peut éviter bien des galères au volant.

