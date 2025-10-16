La nouvelle Apple Vision Pro intègre la puce M5 : plus rapide et… moins cher !

La nouvelle version d’Apple Vision Pro adopte la puce M5. Performances accrues, autonomie prolongée et bandeau plus confortable, le tout avec un prix allégé de 300 euros.

Apple semble décidé à concilier puissance et accessibilité. Avec la puce M5, difficile d’imaginer un tarif inférieur à celui de la version avec une M2. Pourtant, le nouveau Vision Pro allège la facture sans compromis. L’innovation se fait plus fluide, plus maîtrisée. Un casque recentré sur l’essentiel, attendu le 22 octobre.

La puce M5 propulse le nouveau Apple Vision Pro

Le nouveau Apple Vision Pro troque la puce M2 pour la M5, gravée en 3 nanomètres. Un processeur à dix cœurs et un GPU équivalent qui dopent la réactivité du système. Les applications se lancent à la vitesse de l’éclair et la navigation gagne en fluidité.

Le Neural Engine à seize cœurs accélère l’intelligence artificielle de 50 %. Les Personas s’affichent presque instantanément et gagnent en réalisme pour FaceTime.

Les développeurs profitent d’un terrain de jeu plus vaste. Mesh shading et ray tracing matériel intensifient les ombres, les reflets et la profondeur. Les jeux comme Control frôlent le réalisme. Les écrans micro-OLED, plus précis de 10 %, livrent des images d’une netteté saisissante.

L’autonomie atteint 2 h 30 en usage mixte et trois heures en lecture vidéo. Tandis que son taux de rafraîchissement grimpe à 120 Hz. Chaque mouvement paraît naturel, sans flou.

La puce R1, fidèle au poste, traite en temps réel les données de douze caméras et cinq capteurs, avec une latence infime de 12 millisecondes.

Côté confort, le nouveau bandeau tissé à double sangle répartit mieux le poids. Les lanières cousues en 3D assurent une tenue stable.

Des inserts en tungstène équilibrent l’ensemble, tandis qu’une molette fine ajuste la taille. Trois versions — S, M et L — sont proposées, vendues séparément à 115 euros et restent compatibles avec le modèle précédent.

VisionOS 26 et l’app du casque renforcent l’écosystème

Le nouveau VisionOS 26 enrichit l’espace utilisateur. Les widgets s’intègrent désormais dans l’environnement spatial et réapparaissent à chaque session.

En outre, une app Apple Vision Pro débarque sur iPad. Elle centralise les téléchargements, les tutoriels et la gestion des contenus. Apple Intelligence s’étend à de nouvelles langues, avec des modèles embarqués plus efficaces. L’écosystème compte à présent plus d’un million d’applications, dont 3 000 dédiées à visionOS. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur espace virtuel grâce à HomeByMe.

Par ailleurs, les contenus Apple Immersive se multiplient. Concerts, documentaires ou matchs NBA gagnent en intensité. En France, Apple TV diffuse près de 200 films 3D, dont Jurassic World.

Côté jeu, la manette PlayStation VR2 Sense devient compatible avec la Vision Pro à la puce M5, avec un suivi à six degrés de liberté. Steam Link et Portal assurent la connexion entre PC et consoles.

Les professionnels exploitent aussi le Vision Pro pour le design et la modélisation. Pour plus de précision, Apple propose son stylet Logitech Muse à 139,95 €.

J’apprécie personnellement l’effort écologique d’Apple avec ce casque Vision Pro doté de la puce M5. L’aluminium provient à 100 % du recyclage, tout comme les terres rares des aimants et le cobalt de la batterie. L’emballage reste entièrement composé de fibres recyclables.

Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui. La disponibilité suivra le 22 octobre en France, en Allemagne et aux États-Unis. Les Apple Store proposeront des démonstrations, avec un coffret comprenant le bandeau, la batterie et le câble USB-C.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.