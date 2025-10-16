Apple M5 : ce nouveau monstre de puissance enterre définitivement le futur de l’IA

Avec la M5, Apple confirme que l’ère de l’IA intégrée à chaque puce est bel et bien lancée. La marque à la pomme ne veut plus seulement suivre la tendance, elle veut la définir.

Encore une fois, Apple fait la une, et cette fois, c’est avec sa nouvelle puce M5, qui ne passe pas inaperçue. Présentée officiellement aujourd’hui, cette petite bête de puissance équipera les MacBook Pro 14 pouces, les iPad Pro et même le casque Vision Pro.

Gravée en 3 nanomètres, elle pousse encore plus loin les limites du savoir-faire d’Apple. Et si tout le monde en parle, c’est parce qu’elle promet un vrai bond dans deux domaines clés, l’IA et la puissance graphique.

Apple M5 : une puce pensée avant tout pour l’IA

L’Apple M5 se distingue avant tout par sa capacité à gérer les tâches liées à l’IA. Comment donc ? Grâce à des optimisations profondes sur tous les composants de la puce.

« La M5 inaugure le prochain grand bond en avant des performances de l’IA pour les puces Apple », a déclaré Johny Srouji, le vice-président senior des technologies matérielles. Et il n’exagère pas.

Parce que le GPU à 10 cœurs intègre désormais un Accélérateur Neural dans chaque cœur. En gros, cela signifie que les performances IA sont jusqu’à quatre fois supérieures à celles de la M4.

C’est une véritable déferlante de puissance pour toutes les applications qui misent sur Apple Intelligence ou les traitements d’images avancés. Cela transforme l’IA d’un simple outil en un élément central de l’expérience utilisateur.

Des graphismes qui font rougir les consoles

L’Apple M5 ne se limite pas à booster l’IA. Elle fait aussi grimper les performances graphiques. Car la firme de Cupertino annonce jusqu’à 45 % par rapport à la génération précédente. Pour être honnête, je ne m’attendais pas à un bond aussi important.

Le secret ? Une nouvelle architecture GPU avec un ray tracing de troisième génération. Cela s’ajoute à une mise en cache dynamique encore plus intelligente. Pour les gamers ou les pros de la création, je trouve que c’est un vrai atout.

D’ailleurs, Apple n’a pas hésité à mettre en avant Cyberpunk 2077 pour prouver la puissance de sa puce. Et sur le Vision Pro, la puce permettra un affichage à 120 Hz, garantissant une immersion encore plus fluide dans la réalité mixte.

Le processeur central (CPU) n’est pas en reste. Parce que ceci promet jusqu’à 10 cœurs, dont 4 de performance et 6 d’efficacité. Apple annonce ainsi une amélioration de 15 % du multitâche. De quoi gérer sans broncher les logiciels lourds et les fenêtres ouvertes à la chaîne.

En plus, le Neural Engine, toujours à 16 cœurs, gagne en vitesse et en intelligence. Il est taillé pour les calculs neuronaux, la reconnaissance vocale ou encore les assistants intelligents.

Enfin, la mémoire unifiée atteint désormais 153 Go/s de bande passante, soit 30% de plus que la M4. Cette mémoire partagée jusqu’à 32 Go sera un atout pour les applications professionnelles. C’est aussi un vrai plus pour les rendus vidéo 8K ou les modèles d’IA embarqués directement sur l’appareil. Cela sans passer par le cloud.

