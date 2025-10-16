Le « Robot Phone » de demain existe déjà… et il est plus bizarre que vous ne l’imaginez

Vous pensiez que les smartphones avaient déjà tout fait ? Attendez de voir le Honor Robot Phone. Ce concept venu de Pékin est à mi-chemin entre un téléphone et un petit robot.

Un téléphone capable de bouger et de penser ? Oui, Honor l’a fait. Il s’agit de son Robot Phone. Présenté à Pékin, il n’a rien d’ordinaire, et c’est justement ce qui le rend si captivant. Il est fascinant par son look de petit robot. Mais il cache surtout des fonctions dopées à l’IA qui vont tout changer. La marque chinoise promet un appareil capable d’apprendre, de ressentir et même d’évoluer.

Le Robot Phone : un smartphone ou un mini robot ?

Les premières images de ce Robot Phone laissent déjà bouche bée. D’abord, aucun autre smartphone ne lui ressemble, ni par son design, ni par son fonctionnement.

Ce qui lui vaut le nom de « Robot Phone » est sa caractéristique principale. En effet, il est doté d’une caméra sur un bras robotique motorisé qui peut sortir à tout moment de l’arrière du téléphone.

Cette caméra intègre de l’IA pour tout gérer. Elle se déplace, suit les sujets automatiquement. Elle sait aussi cadrer toute seule, ou même prendre des photos à 360°. Intéressant, n’est-ce pas ?

Honor parle d’un appareil « alimenté par une intelligence multimodale », combinant IA, fonctions robotiques et imagerie portable. Le téléphone pourrait ainsi analyser une scène. Il saurait ajuster l’angle de la caméra, et même anticiper vos gestes.

Pour quand ?

À en croire les informations, le Honor Robot Phone veut être un compagnon émotionnel. Il est « capable de percevoir, de s’adapter et d’évoluer », selon Honor. L’idée est d’enrichir la vie de ses utilisateurs « d’amour, de joie et de sagesse ». On n’a pas encore vu un smartphone promettre autant d’affection, avouons-le.

Sur la vidéo de présentation plus haut, le Robot Phone de chez Honor séduit déjà. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Puisqu’il montre un ton presque poétique et très futuriste. Musique douce, dialogues entre humain et robot, regards complices, j’ai l’impression de regarder un dessin animé futuriste. L’effet est fascinant.

Par ailleurs, cet appareil est loin d’être un projet isolé. Il s’inscrit dans le Plan Alpha, la nouvelle stratégie d’Honor pour faire de l’IA le cœur de sa marque. Le Magic8 Pro, dévoilé lors du même événement, en est la première étape.

Alors, quand est-ce qu’on peut tester cette tuerie ? Pas tout de suite en tout cas. Car pour l’instant, Honor garde le mystère sur la sortie mondiale du Robot Phone. Mais tout indique que le MWC 2026 de Barcelone servira de scène principale pour sa révélation complète.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.