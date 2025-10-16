Un Pixel 10 Pro Fold explose, faut-il craindre pour votre smartphone ?

C’est le genre de scène qu’on ne voit pas tous les jours. Le youtubeur JerryRigEverything a littéralement vu son Pixel 10 Pro Fold exploser pendant un test de résistance.

Le Pixel 10 Pro Fold est un peu le bijou rêvé de tout fan de tech. Un design élégant, un écran ultra-fluide, une charnière repensée, et surtout, la promesse d’un smartphone pliant enfin solide. Google avait tout misé sur lui pour prouver que la marque pouvait rivaliser avec Samsung sur ce terrain.

Mais voilà, un test choc a tout bouleversé. Lors d’une vidéo devenue virale, le youtubeur a vu son Pixel 10 Pro Fold exploser en plein direct. De quoi semer le doute. S’agit-il d’un simple accident spectaculaire ou défaut de conception ?

Un test qui tourne au désastre

Presque tous les amateurs de technologie connaissent JerryRigEverything et ses fameux tests. Le créateur de contenu est habitué à torturer des appareils pour en mesurer la solidité. Il plie, il gratte, il chauffe. Rien ne lui échappe.

Et cette fois, c’est le Pixel 10 Pro Fold de Google qui est passé entre ses mains. Un modèle vanté pour sa robustesse, sa charnière incassable et son design haut de gamme. Mais à voir la vidéo, on comprend vite que la démonstration a tourné au désastre.

Comme on peut le voir dans les images diffusées sur les réseaux sociaux, JerryRigEverything a tenté de plier le téléphone dans le mauvais sens. En quelques secondes, une épaisse fumée noire s’est échappée du Pixel 10 Pro Fold.

Pris de panique, le youtubeur a aussitôt lâché l’appareil. En consultant le smartphone, il a constaté que la batterie a gonflé jusqu’à tripler de volume.

La scène a rapidement fait le tour du web, notamment sur X (ancien Twitter), où les internautes n’ont pas manqué de comparer l’explosion du Pixel 10 Pro Fold au tristement célèbre Galaxy Note 7.

Ce dernier avait enflammé les poches de ses utilisateurs il y a quelques années. Alors, Google aurait-il créé un nouveau cauchemar technologique ?

Tous les Pixel 10 Pro Fold vont-ils exploser ?

Alors, faut-il jeter son Pixel 10 pro Fold de peur qu’il explose ? Que vous vous rassurez, votre appareil ne risque pas de prendre feu tout seul. Parce que le test de JerryRigEverything ne reflète en rien un usage normal.

L’appareil a été plié dans le mauvais sens, sablé, découpé au niveau des antennes, juste au-dessus de la batterie. Bref, tout ce qu’il ne faut pas faire avec un téléphone.

Dans ces conditions, voir la batterie prendre feu est logique sur le plan physique. Même un iPhone ou un Galaxy n’aurait pas survécu à un tel traitement.

Mais faut-il pour autant fuir le Pixel 10 Pro Fold ? Pas nécessairement. Google a toujours corrigé rapidement les problèmes repérés après lancement. Et dans ce cas précis, tout porte à croire que la scène tient plus du show YouTube que d’un scandale industriel.

Le vrai risque, c’est plutôt pour l’image de Google. Difficile de faire pire en matière de publicité. D’autant que cette démonstration spectaculaire met en lumière les faiblesses de conception du modèle. La charnière est peu fiable, les antennes sont vulnérables, et le verre est fragile.

