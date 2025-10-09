Nano-Banana : cette caméra IA retouche la réalité en temps réel

Photographier, c’est bien. Mais modifier la réalité avant même de ranger son téléphone, c’est mieux. Et c’est désormais possible car Camera Intelligence a décidé de fusionner deux mondes : la photographie et l’intelligence artificielle.

Résultat, le Caira, un appareil photo hybride. Il est compatible avec les iPhone grâce au MagSafe, et embarque directement la fameuse Nano Banana. Oui le un modèle Gemini 2.5 Flash Image de Google.

L’idée est de nous permettre de prendre une photo, la retoucher en temps réel, puis l’exporter comme si rien n’avait été modifié. Le tout, sans passer par un logiciel de montage.

Nano-Banana dans toute sa splendeur

Avec le Caira, on capture, on modifie, et on publie. Pour info, l’appareil est compatible avec les objectifs Micro Four Thirds. Il promet une qualité d’image digne d’un studio mobile. Son capteur quatre fois plus grand que celui d’un smartphone classique ajoute une profondeur et une netteté remarquables, avant même l’intervention de l’IA.

Au cas où des modifications s’imposent, la Nano Banana prend le relais. Elle peut entre autres ajuster la lumière et changer les couleurs. Un coucher de soleil trop fade ? Un flash trop dur ? Ce n’est pas un problème. S’il le faut, l’IA peut même transformer un verre de vin en eau. La retouche est instantanée, fluide, et surtout bluffante. Les créateurs de contenu n’ont plus besoin de passer des heures dans Lightroom. La correction se fait au moment du clic.

Selon Vishal Kumar, PDG de Camera Intelligence, cette technologie change la façon dont les créateurs imaginent leur contenu. Il parle d’une “magie” qui permet des montages parfaits dès la première tentative. Et il faut bien l’avouer. La Nano Banana semble réussir là où beaucoup d’IA échouent encore — produire des images réalistes, sans déformations étranges ni artefacts gênants.

Cela dit, il faut noter que…

Camera Intelligence sait que jouer avec la réalité visuelle demande une éthique solide. L’entreprise collabore donc avec des photographes et des chercheurs pour s’assurer que les retouches restent artistiques, pas trompeuses. Le système s’aligne sur les politiques de Google concernant l’usage de l’IA générative.

Le Caira ne permet ainsi pas de modifier des éléments sensibles comme le teint de peau, les traits du visage ou l’origine ethnique. Des garde-fous intégrés bloqueront toute tentative de manipulation identitaire. L’IA, aussi puissante soit-elle, doit rester un outil de création, pas de transformation humaine.

Évidemment, cela n’empêchera pas les utilisateurs curieux de tester les limites de ce petit bijou. Bref, le Caira sera disponible en précommande sur Kickstarter dès le 30 octobre.

