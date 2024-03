Robots câlins : faut-il craquer pour ces nouveaux compagnons ?

L'intelligence artificielle ouvre la voie à des robots compagnons qui pourraient un jour remplacer les animaux de compagnie traditionnels.

Grâce aux avancées technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), notre manière de vivre évolue rapidement. L'une des tendances émergentes concerne l'arrivée de robots compagnons, qui pourraient un jour se substituer aux animaux domestiques traditionnels. Bien que séduisante, cette perspective soulève toutefois des interrogations.

Des robots toujours plus ressemblants

De nombreuses entreprises high-tech planchent sur le développement de robots imitant les chiens et les chats. Leur objectif ? Créer des compagnons robotiques aussi réalistes que possible. Certains modèles récents, tels que le Go2 d'Unitree Robotics, frappent par leur ressemblance avec les animaux vivants, reproduisant leurs allures et leurs mouvements.

Animal Robot

Ces robots gagnent en autonomie et en interactivité. Capables d'apprendre les habitudes de leur propriétaire, ils peuvent désormais l'accompagner dans ses déplacements et ses activités quotidiennes.

Un manque d'authenticité ?

Malgré leurs prouesses techniques, les spécialistes demeurent sceptiques quant au pouvoir de substitution de ces robots. Selon le Dr Harvey Castro, médecin urgentiste au Texas, « les animaux de compagnie pilotés par l'IA ne peuvent pas reproduire l'expérience riche et complexe de prendre soin d'un véritable animal ».

En effet, contrairement à un être vivant, un robot ne requiert pas les mêmes soins et la même attention. Il ne favorise pas non plus l'activité physique régulière, pourtant essentielle au bien-être.

L'impact psychologique méconnu

Au-delà de ces considérations pratiques, les experts s'interrogent sur les conséquences psychologiques à long terme de la cohabitation avec un robot. « Les effets psychologiques et émotionnels sur le long terme d'avoir un animal piloté par l'IA, en particulier chez les enfants, ne sont pas encore entièrement compris », souligne le Dr Castro.

Une menace pour la vie privée ?

Enfin, la question de la vie privée se pose avec acuité. Connectés en permanence, ces robots analysent en continu notre environnement, nos habitudes et nos conversations. Un risque non négligeable dans notre société où la protection des données personnelles est un enjeu majeur.

Si les robots compagnons séduisent par leur ingéniosité, ils ne semblent donc pas encore prêts à se substituer pleinement aux animaux de compagnie traditionnels. Une réflexion approfondie sur leurs implications s'impose avant d'envisager leur adoption à grande échelle.

