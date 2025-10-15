Noyé et inconscient, il a été sauvé par son Apple Watch Ultra

Ce plongeur de 26 ans à Puducherry, en Inde, doit sa vie à la technologie embarquée dans son Apple Watch Ultra. L’histoire fait quand même froid dans le dos.

Un plongeur expérimenté face à un danger inattendu

En été 2023, Kshitij Zodape, 26 ans, un plongeur expérimenté part plonger à Puducherry, un spot réputé situé sur la côte sud-est de l’Inde. Il commence sa descente, équipé de son Apple Watch Ultra toute neuve. Mais malgré son expérience, l’inattendu arrive. À environ 36 mètres de profondeur, Kshitij est confronté à une situation qui aurait pu virer au drame.

Une défaillance d’équipement qui change tout

Ce qui devait être une exploration tranquille se transforme en urgence absolue. La ceinture de lest en plomb de Kshitij se détache d’un coup. Sans cette ceinture, impossible de rester stable et de contrôler la remontée vers la surface. Déséquilibré, Kshitij est projeté vers le haut à grande vitesse. C’est l’une des situations les plus redoutées en plongée, car ça expose le corps à des risques énormes, notamment des blessures graves aux poumons.

L’Apple Watch Ultra déclenche l’alerte

Heureusement, l’Apple Watch Ultra de Kshitij va jouer un rôle inattendu. Grâce à ses capteurs, la montre détecte instantanément l’anomalie dans la remontée. Elle affiche tout de suite des avertissements sur son écran, avec des signaux sonores et de puissantes vibrations. Et dès que la vitesse de remontée dépasse un seuil critique, la montre déclenche une sirène d’alerte, spécialement conçue pour les urgences sous-marines.

Une intervention rapide grâce à la technologie

L’activation automatique de la sirène ne passe pas inaperçue. Un instructeur, alerté par le signal, réagit immédiatement. Une réactivité qui a été décisive pour la survie de Kshitij. L’instructeur réussit à le rejoindre et à stabiliser la situation avant que les complications ne deviennent irréversibles. La communication sous l’eau étant limitée, les alertes de la montre ont été essentielles pour coordonner les secours.

L’impact psychologique et la reconnaissance après l’accident

Après cet incident, Kshitij Zodape a exprimé sa profonde gratitude, envers les gens qui étaient là, bien sûr. Mais aussi envers les concepteurs de l’Apple Watch Ultra. Il a publiquement salué l’efficacité de cet outil qui lui a littéralement sauvé la vie. Et il a souligné à quel point il est crucial de rester vigilant, peu importe son expérience. Cet accident reste gravé dans sa mémoire comme un rappel que la maîtrise totale du risque en plongée n’existe pas. Sa démarche de remercier publiquement les équipes d’Apple met en lumière l’importance croissante des technologies connectées dans la sécurité des activités extrêmes. Mais il renforce aussi le message que, malgré tous les outils intelligents du monde, la prudence humaine reste irremplaçable.

