Nouveaux capteurs intelligents Honeywell avec technologie Qualcomm

Qualcomm et Honeywell annoncent une collaboration stratégique pour déployer des solutions énergétiques basées sur l’intelligence artificielle (IA). L’objectif ? Améliorer l’efficacité opérationnelle et accélérer la transition énergétique par l’utilisation de technologies connectées et autonomes.

Une alliance au service de l’innovation énergétique

Qualcomm Technologies et Honeywell s’associent pour développer des solutions intelligentes dans le secteur de l’énergie. Grâce à leurs expertises en IA, connectivité sans fil et capteurs industriels, les deux entreprises visent à optimiser les opérations sur le terrain et à offrir des systèmes plus réactifs. Ces technologies permettront aux acteurs du secteur de surveiller leurs infrastructures en temps réel. Cela se fait à l’aide de capteurs basse consommation et d’appareils connectés.

« Cette collaboration avec Honeywell améliore la façon dont les industries interagissent avec leurs environnements grâce à des technologies intelligentes et réactives », a déclaré Nakul Duggal. Ce dernier n’est autre que le directeur général du groupe IoT et cloud computing chez Qualcomm. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de transformation numérique des industries, facilitée par des réseaux privés 4G/5G et des concentrateurs pour l’agrégation de données essentielles.

Des solutions de terrain optimisées par l’IA

Le partenariat entre Qualcomm et Honeywell se distingue par l’intégration de solutions sur-mesure adaptées aux besoins du terrain. Par exemple, le système Honeywell Field Process Knowledge System (PKS), enrichi par les technologies de Qualcomm, permettra une connectivité accrue dans des environnements industriels complexes. Cette approche vise à améliorer la capture de données à la périphérie des réseaux. C’est essentiel afin de fournir des informations exploitables plus rapidement aux équipes techniques.

Les technologies développées incluent des processeurs à faible consommation énergétique, des capteurs sans fil LPWA et des applications de vision par ordinateur. « La combinaison de nos processeurs IA avec les technologies de Honeywell permettra aux techniciens de gagner en efficacité et d’améliorer la performance globale du secteur », a affirmé Duggal. Il n’a pas manqué de souligner l’acquisition récente par Qualcomm de Sequans, un leader dans l’IoT 4G.

Une vision tournée vers l’automatisation et la transition énergétique

La collaboration entre Qualcomm et Honeywell reflète une tendance majeure vers l’automatisation et la transition énergétique. Les deux entreprises avaient déjà travaillé ensemble sur un agent intelligent multimodal. Ce dernier utilise l’IA pour améliorer les performances dans les centres de distribution. En 2025, des capacités avancées de vision par ordinateur seront ajoutées à cette solution. Je trouve que cela renforce les outils à disposition des opérateurs industriels.

« Grâce à cette collaboration, nous repoussons les limites de l’innovation dans le secteur de l’énergie avec des opérations autonomes et des techniciens mobiles connectés », a déclaré Pramesh Maheshwari, président de Honeywell Process Solutions. Grâce à la combinaison de l’IA et des technologies de connectivité, les deux géants de l’industrie entendent répondre aux défis actuels et futurs du secteur énergétique. Je pense que ce partenariat stratégique marque une étape importante dans l’adoption de solutions technologiques de nouvelle génération.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

