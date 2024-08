Airalo : des forfaits data et des forfaits d'appel

On aime Des forfaits eSIM incluant des appels et SMS

Offres valides jusqu'à 365 jours On aime moins Forfaits d'appels/SMS dans Discover + uniquement

Un chat robot en anglais en guise d'assistant à la clientèle

Un forfait eSIM de chez Airalo permet à la fois d'appeler directement et de se connecter à Internet via une Apple Watch. De plus, le prix est plus ou moins abordable par rapport à l'ensemble de la concurrence. C'est pourquoi la marque a obtenu la troisième place dans notre top 5.

Généralement, elle propose des forfaits de données dans les plans locaux et régionaux. Il existe aussi des plans mondiaux Discover » et Discover +. Les forfaits incluant des appels directs et des SMS sont inclus dans les plans Discover +. Airalo excelle par ailleurs en matière de validité des offres, car certains plans peuvent durer jusqu'à 365 jours. Néanmoins, elle n'est pas une panacée étant donné que son assistance à la clientèle n'est disponible qu'en anglais.

Caractéristiques techniques