IPTV : l’ARCOM veut vous frapper au portefeuille à partir de 2026

L’IPTV illégale vit peut-être ses dernières années tranquilles, car l’Arcom veut sortir l’artillerie lourde dès 2026. Cette fois, ce sont vos portefeuilles qui risquent de prendre cher.

La bataille contre l’IPTV pirate ne se joue plus dans l’ombre. Pour l’ARCOM, c’est désormais une urgence absolue. Et quand cette autorité hausse le ton, ce n’est jamais pour rien. Car derrière la baisse apparente du piratage, un autre phénomène explose. L’écosystème est plus agile, plus technique et trop futé pour les outils actuels.

Le rapport remis à l’Assemblée le confirme. Le streaming illégal, l’IPTV illégale et les sites miroirs se multiplient plus vite que les blocages censés les stopper. Un internaute sur quatre pirate encore en 2025.

IPTV illégale : un système devenu trop malin pour l’ARCOM

L’IPTV illégale est désormais la preuve flagrante que l’ARCOM fait face à un adversaire qui se professionnalise. Car malgré une baisse de 35 % des usages illicites depuis 2021, l’IPTV reste l’usage pirate le plus dynamique.

Attention si vous êtes adepte de l’IPTV : l’Arcom veut durcir le ton et appelle à un renforcement "urgent" de la lutte contre le streaming illégal

➡️ https://t.co/DnSKmBADs8 pic.twitter.com/xPZSRr3Pqq — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) December 2, 2025

Plus de 11 % des internautes y ont recours. La majorité s’y est mise récemment. Les offres sont tellement attractives que l’ARCOM ne peut plus espérer gagner en restant sur son modèle actuel.

Avec des pplications dédiées, des CDN spécialisés ou encore des réseaux de revendeurs mobiles, l’écosystème IPTV pousse l’ARCOM dans ses retranchements. Plus de 10 000 blocages ont été demandés pour le sport. Pourtant, les sites reviennent sans cesse avec un nouveau nom de domaine. La partie de cache-cache tourne à l’humiliation.

En plus, près de la moitié des 15-24 ans adeptes de l’IPTV utilisent des outils pour contourner les blocages de l’ARCOM. Parmi eux, les VPN, les DNS alternatifs ou bien les proxies. Bref, le contournement est devenu un réflexe.

2026, la rupture que prépare le régulateur

Face à cette situation, l’Arcom veut changer de méthode. L’époque des blocages au compte-gouttes touche à sa fin et l’automatisation devient la nouvelle norme. Le régulateur s’inspire directement du modèle italien « Piracy Shield » pour instaurer un blocage en temps réel. Cela sans passer systématiquement par une vérification humaine.

Le but est de laisser les ayants droit détecter les flux pirates. Mais aussi de permettre à l’ARCOM de déclencher très vite le blocage. C’est évidemment une approche beaucoup plus agressive. Et qui pourrait coûter cher à ceux qui tentent de passer entre les mailles du filet.

Le rapport veut aussi élargir le cercle des acteurs impliqués, comme les DNS, les hébergeurs et les VPN. A cela s’ajoutent les stores d’applications et les moteurs de recherche. Tous devront participer et ceux qui ne jouent pas le jeu pourraient faire face à de nouvelles sanctions coercitives.

Le régulateur pousse même pour une infraction pénale spécifique dédiée aux retransmissions sportives illégales. Il faut dire que le chiffre avancé est impressionnant. On parle de 1,5 milliard d’euros de pertes annuelles pour les secteurs culturel et sportif. Cela représente plus 400 millions de manque à gagner pour l’État.

Un signal politique fort, donc. L’Arcom sera auditionnée cette semaine. Si les propositions passent, 2026 pourrait devenir l’année d’un virage historique contre l’IPTV illégale. Et pour les utilisateurs ? L’année où le piratage cessera d’être un risque sans conséquence.

