Nvidia : l’IA ne va pas voler votre emploi… mais vous faire travailler comme un esclave

On croyait que l’IA allait supprimer des emplois. Nvidia a une autre idée : elle va surtout supprimer vos pauses. Pour Jensen Huang, l’IA ne remplace pas les travailleurs, elle les accélère… quitte à transformer chaque métier en chaîne de production sans bouton “stop”.

Il y a des phrases qui changent l’ambiance d’une conférence. Celle de Jensen Huang, au US-Saudi Investment Forum, en fait partie.

Alors que la Silicon Valley entretient depuis des années la peur du “grand remplacement” par l’automatisation, le patron de Nvidia a pris tout le monde à contre-pied : non, l’IA ne va pas vous jeter dehors. Elle va vous occuper, vous rendre “plus productif”, vous ouvrir mille nouveaux chantiers.

Dans la bouche du dirigeant d’une entreprise qui vend des GPU à 30 000 €, cette promesse ressemble moins à un plan de libération du travail qu’à une nouvelle forme d’intensification.

Pas de licenciement massif, donc… mais une accélération générale où chaque minute gagnée devient une minute réaffectée. Et c’est là que le futur du travail prend une tournure bien moins idyllique que prévu.

L’IA veut votre agenda, pas votre poste

Pendant des années, la Silicon Valley a martelé le même refrain : l’IA automatisera tellement de tâches que l’on pourra enfin souffler. Mais la dernière prise de parole de Jensen Huang inverse la vapeur.

À l’écouter, personne ne perdra son job. Au contraire : tout le monde en aura davantage. L’IA n’est plus une menace, c’est un dopant. Pas de panique, donc… sauf si vous espériez lever le pied.

Huang s’appuie sur une idée simple : en rendant certaines tâches triviales, l’IA crée de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles boucles de décision. Bref, elle libère de la bande passante. Et comme chacun sait : dans une entreprise, toute bande passante libre est immédiatement réquisitionnée.

Oubliez vos rêves de sieste prolongée

La vision de Huang repose sur un sophisme très répandu : productivité = confort. Sauf que dans la vraie vie, productivité = intensification. Toutes les grandes études récentes vont dans ce sens.

McKinsey observe que plus de 60 % des entreprises ayant déployé des agents IA voient un accroissement du volume de tâches, pas une réduction. L’OCDE note que 27 % des emplois sont “hautement exposés” à une automatisation qui modifie la nature du travail plutôt que de la supprimer.

Autrement dit : l’IA vous aide à aller plus vite… donc votre direction vous demandera davantage. Rien de personnel : c’est le business model qui veut ça.

L’IA comme turbo-chargeur du travail

Prenons l’exemple mis en avant par Huang : les radiologues américains. Grâce à l’IA, ils “processent plus de scans que jamais”.

Une phrase qui ferait presque croire que leur métier devient plus facile. En réalité, ils jonglent avec une pénurie massive de professionnels, qui force les services à multiplier les interprétations d’images. L’IA ne réduit pas la charge : elle la rend supportable… donc elle l’augmente encore.

Ce phénomène (le paradoxe de Jevons appliqué au travail) se répète déjà dans la finance, le support client, le marketing. Chaque fois qu’une barrière saute, les volumes explosent. L’IA ne remplace pas l’humain : elle le démultiplie, parfois jusqu’à la rupture.

Vous travaillez deux fois plus, les marges des géants explosent

Vu des entreprises, c’est une bénédiction. Gartner estime que l’IA générative pourrait créer 4 400 milliards de dollars de valeur annuelle d’ici 2030. Mais qui récolte ces gains ? Essentiellement les actionnaires et les grands groupes capables d’industrialiser l’automatisation.

Pour les salariés, les bénéfices sont beaucoup plus flous : hausse de la pression, montée des attentes, deadlines compressées.

IDC observe déjà un effet pervers dans les entreprises très automatisées : réduction du personnel qualifié, mais charge accrue sur ceux qui restent, devenus opérateurs polyvalents d’outils IA. L’IA comme booster de marge, oui. L’IA comme booster de qualité de vie, pas vraiment.

Pendant ce temps-là, Musk prédit un monde où le travail sera optionnel

À l’opposé, Elon Musk continue d’imaginer un futur où l’on travaillera “comme on jardine”, juste pour le plaisir. Un monde où l’abondance énergétique, la robotique humanoïde et les IA généralistes suppriment tout besoin de travailler pour vivre.

Huang, lui, ne croit pas une seconde à ce grand remplacement du labeur. Il pense même que Musk sera “plus occupé que jamais grâce à l’IA”. Deux visions qui semblent incompatibles, mais qui partagent un point commun : les deux milliardaires s’en sortiront très bien, quel que soit le scénario.

Car si l’IA libère le travail, Musk règne sur les robots. Si l’IA intensifie le travail, Huang vend les GPU qui alimentent la machine.

Et nous, dans tout ça ?

Pour les travailleurs ordinaires, l’avenir ressemble à une pente glissante. L’IA impose une polyvalence permanente, une capacité d’adaptation continue et une vitesse d’exécution qui ne laisse plus de place au moindre ralentissement.

Le risque de saturation augmente mécaniquement. Les économistes du MIT parlent déjà d’une “polarisation extrême” du marché : certains profils très qualifiés surfent sur la vague, d’autres subissent une déqualification silencieuse.

Le danger n’est donc pas la disparition de nos emplois. C’est leur métamorphose en machines à charge mentale.

L’IA n’est ni une menace ni un miracle : c’est un amplificateur

La véritable question n’est plus de savoir si l’IA va remplacer le travail humain, mais ce qu’on veut faire de cette nouvelle énergie. Sera-t-elle utilisée pour alléger les métiers, ou pour accélérer encore les cadences ?

Pour redistribuer les gains de productivité, ou pour creuser l’écart entre ceux qui contrôlent les modèles et ceux qui les subissent ?

L’IA ne va peut-être pas nous voler notre emploi. Mais si nous ne décidons pas de la manière dont elle s’intègre au monde du travail, elle pourrait bien nous voler ce qu’il nous reste de temps libre.

