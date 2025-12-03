Nintendo Switch 2 + Mario Kart World en forte promo : le pack tombe à 434 € sur Amazon

Vous voulez vous offrir la console la plus attendue de l’année à prix réduit, juste avant Noël ? La Nintendo Switch 2 profite aujourd’hui d’une belle remise sur Amazon. Le pack avec Mario Kart World passe à 434 € grâce à une réduction appliquée directement au panier.

Depuis son lancement, la Switch 2 se vend à un rythme impressionnant, portée par les fêtes et les premiers gros jeux exclusifs. Dans un contexte où les nouvelles consoles restent rarement en promotion, Amazon crée la surprise avec ce pack complet sous les 435 €, une belle affaire pour ceux qui attendaient le bon moment.

Une console pensée pour jouer partout, encore plus agréable à utiliser

La Nintendo Switch 2 modernise la formule hybride sans la dénaturer. En mode portable, son nouvel écran 8,4 pouces HDR 120 Hz change tout : l’image est plus fluide, plus lumineuse, parfaite pour enchaîner les sessions de Mario, Zelda ou Pokémon dans le train ou sur le canapé.

À la maison, le dock repensé améliore la stabilité et facilite le passage en mode TV. Les Joy-Con magnétiques, plus précis et plus agréables, se fixent d’un geste et donnent immédiatement une sensation plus premium. Pour les familles comme pour les joueurs réguliers, c’est un confort supplémentaire au quotidien.

Sous le capot, la puce Nvidia dopée à l’IA accélère les chargements et améliore nettement les graphismes, surtout en docké avec un upscaling 4K intelligent. Vous profitez ainsi d’une machine plus rapide, plus silencieuse et plus polyvalente.

Mario Kart World : le jeu parfait pour accompagner la console

Le pack inclut Mario Kart World, la nouvelle référence multijoueur de Nintendo. Entre son mode survie spectaculaire, ses circuits revisités et son open world en mode balade, le jeu renouvelle la licence sans trahir son esprit convivial. Idéal pour jouer en famille pendant les fêtes, ou pour affronter des amis en ligne.

Une réduction impressionnante : le pack Switch 2 tombe à 434 €

Au lieu de 509 €, le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est proposé à 454,90 €, puis 434,90 € une fois la remise automatique appliquée au panier soit une économie totale de 74 €, ce qui est rare sur une console aussi récente. À prix équivalent, aucun concurrent ne propose un pack aussi complet.

Nintendo + Amazon : un duo fiable pour un achat serein

Nintendo reste une marque incontournable, réputée pour la longévité de ses consoles. Amazon assure de son côté une livraison rapide, un SAV solide et la garantie constructeur complète : parfait pour un cadeau à mettre directement au pied du sapin.

Une excellente affaire juste avant Noël

Avec son écran amélioré, ses performances en hausse et Mario Kart World inclus, la Nintendo Switch 2 à 434 € est une offre parfaite pour les familles, les joueurs nomades et les fans de licences Nintendo. Une promo rare sur une console récente — et comme toujours, les stocks risquent de partir vite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.