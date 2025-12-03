Xgimi MoGo 2 Pro + support inclinable à prix cassé : –110 € chez Boulanger

Vous cherchez un vidéoprojecteur pour transformer votre pièce en mini-salle de cinéma. Le vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro en Full HD, accompagné de son support inclinable, passe de 479 € à seulement 369 € chez Boulanger. Une occasion parfaite pour faire une belle économie de 110 € sur un pack.

Les vidéoprojecteurs Full HD compacts dépassent facilement les 450 à 600 €, surtout lorsqu’ils incluent un support dédié. C’est ce qui rend ce bundle Xgimi particulièrement intéressant : un projecteur réputé, un pied inclinable très pratique et un tarif qui descend enfin sous la barre des 370 €. Une opportunité rare pour équiper son salon, sa chambre ou même un bureau sans exploser son budget.

Un projecteur pensé pour les usages du quotidien

Le Xgimi MoGo 2 Pro ne se contente pas d’être compact : il est conçu pour s’adapter à tous les scénarios. Film du soir projeté au plafond depuis la table de nuit, session gaming occasionnelle ou visionnage d’une série en famille… il s’ajuste automatiquement grâce à sa correction de trapèze et sa mise au point intelligente.

Son faible input lag est un vrai atout pour les joueurs Nintendo Switch ou les titres casual sur TV, tandis que sa luminosité et sa Full HD assurent une image propre jusqu’à 120 pouces. En déplacement ou dans un petit appartement, on l’installe en quelques secondes, on ajuste l’inclinaison grâce au support fourni, et c’est parti.

Les caractéristiques clés

Le système Android TV avec Google Assistant assure une navigation fluide et donne accès nativement à Netflix, YouTube, Prime Video et bien d’autres applications. Compact et léger (1,1 kg), le projecteur se déplace facilement d’une pièce à l’autre. Ses corrections automatiques intelligentes éliminent les réglages minutieux et garantissent une image nette en quelques secondes. Enfin, sa connectique complète inclut un port HDMI ARC, un USB-C permettant même une alimentation via batterie externe, ainsi que le Bluetooth pour connecter un casque ou une barre de son.

Une réduction remarquable : le Xgimi MoGo 2 Pro tombe à 369 €

Initialement lancé à 599 €, ce modèle s’est stabilisé autour de 479 € avec son support. Aujourd’hui, la remise de 110 € le ramène à 369 €, un tarif nettement plus attractif que celui de nombreux concurrents Full HD qui dépassent encore les 450 €. Pour un pack complet prêt à l’emploi, c’est clairement un très bon deal.

Une marque fiable et un vendeur sérieux

Xgimi s’est imposé ces dernières années comme l’un des acteurs majeurs du vidéoprojecteur compact. Ses modèles sont régulièrement salués pour leur simplicité d’usage et leur qualité d’image. Chez Boulanger, vous bénéficiez en plus de la garantie constructeur, d’un SAV reconnu et d’une livraison rapide.

Un excellent choix pour un home-cinéma accessible

Que ce soit pour regarder vos séries au lit, projeter un film dans le salon ou jouer occasionnellement, le Xgimi MoGo 2 Pro est un compagnon idéal. Et à 369 €, ce bundle ne restera sûrement pas longtemps en stock.

