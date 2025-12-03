Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 95 € seulement : –62 % chez Ubaldi, les rivaux des AirPods Pro 2 en prix cassé

Lancés à 249 €, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro tombent aujourd’hui à 95 € seulement chez Ubaldi grâce à un code promo et une ODR cumulée. Une économie totale de 154 €, rare pour des écouteurs notés 9/10 et considérés comme l’une des meilleures alternatives aux AirPods Pro 2. Un excellent plan pour s’équiper d’écouteurs premium… sans payer le prix fort.

Entre les AirPods Pro 2 ou les Sony WF-1000XM5, les écouteurs haut de gamme flirtent généralement avec les 250 €. Pourtant, l’offre du jour casse totalement les codes : les Galaxy Buds 3 Pro passent sous la barre symbolique des 100 €. Une promo rare sur un modèle encore très récent, idéal pour ceux qui veulent une ANC puissante, un son riche et un confort exemplaire.

Un confort au top pour le quotidien

Pensés pour être portés longtemps, les Galaxy Buds 3 Pro adoptent un format à tige très stable, avec un port intra-auriculaire doux et léger, parfait pour les trajets, le bureau ou le sport. La gestion tactile intégrée dans la tige permet de changer de piste, ajuster le volume ou activer l’ANC d’un geste. Une petite LED aide même à les retrouver dans le noir — un détail très pratique au quotidien. Avec leur certification IP57, ils résistent à la poussière et à la transpiration : parfait pour une séance de running ou pour affronter la météo.

Une réduction de bruit ultra-efficace

Samsung a mis le paquet : la réduction de bruit active fait partie des meilleures dans cette gamme de prix. Dans un open space, les bruits sourds disparaissent presque totalement, et le mode Transparent gère très bien les conversations sans enlever les écouteurs. Côté son, le double amplificateur (woofer + tweeter) offre une scène sonore large, des basses propres et une belle précision dans les voix. La spatialisation surprend, que l’on écoute un podcast ou du jazz. Les Buds 3 Pro supportent les codecs SBC, AAC et le Samsung Seamless Codec (pour smartphones Samsung), ainsi que Auracast.

Une réduction impressionnante : les Galaxy Buds 3 Pro chutent à 95 €

Le prix d’origine est de 249 €, mais il descend à 145 € une fois le code 3UBA4925 appliqué. Avec l’ODR, le prix final tombe à seulement 95 €. Cela représente une économie totale de 154 €, soit –62 % sur un modèle premium, nettement moins cher que la majorité de ses concurrents. À ce tarif, on ne trouve tout simplement rien d’aussi complet en ANC, confort et performances audio.

Marque fiable, vendeur sérieux

Samsung maîtrise les écouteurs sans fil depuis plusieurs années et améliore systématiquement ses modèles. Ubaldi, de son côté, est un marchand français reconnu, avec garantie constructeur et livraison soignée. C’est une offre sécurisée et sans mauvaise surprise.

Faut-il craquer ?

Pour les mélomanes, les télétravailleurs et même les sportifs, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 95 € représentent une affaire exceptionnelle. Une réduction pareille sur un modèle noté 9/10 ne dure jamais longtemps.

