Elden Ring Nightreign: tout savoir sur le nouveau jeu multijoueur de FromSoftware

À peine le DLC Shadow of the Erdtree sorti, FromSoftware enchaîne avec l’annonce d’un tout nouveau jeu : Elden Ring Nightreign. Et cette fois, oubliez la solitude héroïque des Lands Between, car l’aventure se vit à trois !

Présenté en grande pompe aux Game Awards 2024, ce spin-off promet une expérience inédite dans l’univers déjà culte d’Elden Ring.

Qu’est-ce qu’Elden Ring Nightreign a pour vous séduire ?

En effet, Elden Ring Nightreign prend place dans le même monde que le jeu d’origine – probablement sur la même carte. Mais attendez-vous à une refonte complète de l’expérience.

Nouveaux ennemis, boss redoutables et mécaniques de gameplay inédites sont au programme.

Le jeu se structure autour de sessions de trois jours. Pendant ce laps de temps, vous explorez, looterez et survivrez, jusqu’à l’arrivée des « Nightlords« , les boss les plus redoutables du jeu, le troisième jour.

Mieux encore, la carte évolue à chaque nouvelle partie, garantissant un défi renouvelé pour les plus intrépides. Cerise sur le gâteau : vous n’êtes pas contraint d’explorer seul l’univers.

Ce nouveau titre vous permet de former une équipe avec deux amis. À vous de choisir ceux qui affronteront ce chaos avec vous (et qui se vanteront de leurs exploits en cas de victoire aussi). Rien que pour ça, ce nouveau chapitre d’Elden Ring s’annonce déjà incontournable.

Marquez vos calendriers : 2025 sera épique

Le multijoueur chez FromSoftware ne date pas d’hier. Les joueurs de Demon’s Souls, Dark Souls ou encore Elden Ring savent bien que faire appel à un allié pour affronter un boss trop féroce est souvent une stratégie de survie essentielle.

Cependant, avec Elden Ring Nightreign, le concept franchit un cap. Cette fois, on ne parle pas de demander un coup de main ponctuel à un copain pour ensuite repartir en solo. Non, là, vous partez à l’aventure ensemble, du début à la fin.

Nightreign débarquera en 2025 sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et PC. Toutefois, les plus impatients peuvent espérer une place pour le test réseau fermé prévu en février.

Dès le 10 janvier, les inscriptions seront ouvertes pour rejoindre une session exclusive et découvrir une partie du jeu en avant-première.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, les déplacements promettent d’être plus fluides, avec des sauts dignes d’un athlète olympique et des courses encore plus dynamiques.

Alors, affûtez vos armes et bloquez vos soirées avec vos coéquipiers !

