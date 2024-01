Zelda : Ce remake d’Ocarina of Time sous UE5 est incroyable, et sa démo est gratuite

Quel fan de The Legend of Zelda ne voudrait pas rejouer à Ocarina of Time sous UE5 ? Ce remake est à découvrir gratuitement dans une démo.

CryZENx a recréé The Legend of Zelda: Ocarina of Time sous UE5 disponible sur Patreon. Il faut évidemment payer pour jouer à ce remake. Cependant, son créateur donne la possibilité de le découvrir dans une démo gratuite avec une heure de gameplay.

Ocarina of Time était un véritable phénomène lors de sa sortie en novembre 1998. Gros succès auprès des joueurs, le jeu avait séduit pour son gameplay, ses graphismes, sa bande-son et son écriture. La critique avait également encensé le titre à l’époque. Par ailleurs, celui-ci a une influence significative sur l’évolution des jeux vidéo.

Rappelons que c’était le premier opus de la licence The Legend of Zelda à afficher en 3D. Celui-ci a également introduit des fonctionnalités qui se sont généralisées dans d’autres jeux d’aventure 3D. Le système de verrouillage de cible, entre autres, sans oublier les boutons sensibles au contexte.

Ocarina of Time revit grâce à Unreal Engine

Étant un jeu 3D de la fin des années 90, cet opus de The Legend of Zelda est évidemment dépassé graphiquement. N’oublions pas qu’il s’agissait d’un titre destiné à la Nintendo 64, ayant ensuite eu une seconde vie sur la GameCube en 2002. Aujourd’hui, CryZENx fait revivre le jeu culte grâce au moteur graphique d’Epic Games, Unreal Engine.

Ce remake d’Ocarina of Time sous EU5 est certes une nouveauté, mais il ne s’agit pas de la première tentative. En effet, le créateur propose déjà une version réalisée dans l’Unreal Engine 4. À noter que ce précédent remake est disponible intégralement en téléchargement gratuit sur sa page Patreon.

CryZENx a réalisé son nouveau remake sous l’Unreal Engine 5.3.2 qui est une amélioration de la version 5.3 sortie en septembre dernier. Par ailleurs, Ocarina of Time UE5 bénéficie du Deep Learning Super Sampling de Nvidia avec la Frame Generation.

Que faut-il pour jouer à la démo d’Ocarina of Time sous UE5 ?

La démo de cet impressionnant remake est disponible depuis fin 2023. CryZENx décrit cet aperçu comme « une version spéciale d’une heure ». À noter que la démo en question comprend tous les niveaux sur lesquels le développeur a travaillé l’an dernier.

D’autre part, il est important de préciser que ce remake ne se résume pas à de simples cinématiques. Celui-ci offre une véritable expérience de jeu. Vous avez la possibilité d’incarner Link pour explorer les environnements. Vous interagissez avec des PNJ et pouvez affronter différents ennemis.

CryZENx ne donne aucune information sur le niveau d’optimisation de son remake. Mais si vous avez une carte graphique compatible, RTX 40 Series notamment, vous devriez être en mesure de jouer à des résolutions élevées. Cela sans affecter significativement la fréquence d’images à la seconde.

Dans sa présentation, le développeur utilise un ordinateur portable doté d’un processeur Core i9-13980HX et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090. Une machine assez haut de gamme.