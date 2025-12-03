Vous regrettez le monde avant l’IA ? Cet outil rembobine internet avant ChatGPT

Internet n’a jamais produit autant de contenu qu’aujourd’hui, mais rarement autant de textes et de vidéos qui semblent interchangeables. Si vous avez parfois l’impression que le web s’est dissous dans une soupe générative, une extension propose une expérience radicale : bloquer tout ce qui a été publié après l’arrivée de ChatGPT et ne laisser remonter que l’internet d’avant…

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Depuis quelque temps, naviguer sur internet donne l’impression de traverser un brouillard uniforme. Les articles se ressemblent, les réponses paraissent interchangeables, les vidéos s’enchaînent avec les mêmes voix synthétiques, et les forums grondent d’une étrange homogénéité.

La montée en puissance du contenu généré par IA a remodelé le web à une vitesse qui laisse peu de recul. Beaucoup éprouvent un manque diffus : celui d’un internet imparfait, parfois brouillon, mais profondément humain.

C’est dans ce contexte que naît Slop Evader, une extension qui propose de remonter le temps jusqu’à une date fatidique : le 29 novembre 2022, la veille de l’arrivée de ChatGPT.

Ce que représentait le web pré-ChatGPT

L’internet d’avant ressemblait davantage à un patchwork qu’à une usine. Les tutos bricolés sur YouTube avaient leurs hésitations, les discussions Reddit vibraient de personnalités distinctes, les blogs exhalaient encore quelque chose d’artisanal.

Google affichait des pages où l’on sentait une voix, un ton, un auteur. Rien de parfait, mais un espace vivant. Le tournant de fin 2022 a fait basculer la production mondiale de contenus dans une cadence irréelle.

Depuis, l’impression d’abondance cache souvent une uniformité épuisante qui brouille la notion même d’authenticité.

Retour vers le monde d’avant

Slop Evader, créé par l’artiste et chercheuse Tega Brain, ne promet pas de détecter le contenu généré par IA.

Elle utilise une clé bien plus simple : couper tout ce qui a été publié après le lancement de ChatGPT. Chaque recherche se voit automatiquement enrichie d’un filtre temporel strict, ce qui transforme Google, YouTube, Reddit, StackExchange ou Mumsnet en capsules archéologiques.

L’utilisateur ne consulte plus le web actuel, mais celui qui existait juste avant que l’IA générative ne bouleverse les règles du jeu.

Se rendre compte à quel point l’IA a tué le web

Ce rembobinage a un prix évident : le présent disparaît. Les actualités s’effacent, les technologies récentes n’existent plus, les chaînes YouTube nées après 2022 s’évanouissent, les débats contemporains deviennent inaccessibles.

Chercher une information d’aujourd’hui renvoie mécaniquement à une archive d’hier. L’usage devient paradoxal : pour retrouver un web plus authentique, il faut accepter de couper tout ce qui fait la vitalité d’une recherche moderne.

C’est un geste volontaire de déconnexion, presque un exercice mental, qui donne à voir le contraste entre ces deux âges du web.

Slop Evader n’a pas été conçu comme un filtre anti-IA destiné à durer. L’extension agit comme un manifeste.

Elle montre à quel point le web s’est rempli de contenus générés sans que nous en prenions vraiment conscience. En filtrant uniquement par date, elle révèle la densité des productions automatisées par leur absence.

Le simple fait de revenir à l’avant-ChatGPT suffit à mesurer l’ampleur de ce qui a changé. Ce n’est pas une nostalgie facile, mais une manière d’interroger le rapport que nous entretenons avec les informations que nous consommons… et avec la confiance que nous leur accordons.

Et si on revenait à un web plus humain ?

Tega Brain prévoit déjà d’étendre l’extension à davantage de sites et d’explorer une version utilisant l’index DuckDuckGo, ce qui accentuerait encore son caractère expérimental.

Mais au-delà de la technique, Slop Evader met en lumière un enjeu beaucoup plus large : la place du travail humain dans un écosystème où la production automatisée est devenue la norme.

L’extension rappelle qu’un web plus humain ne réapparaîtra pas tout seul. Il ne renaîtra que si les internautes exigent autre chose que la cadence et la répétition.

Rembobiner internet n’est pas un avenir possible. C’est un test, presque une contrainte volontaire, qui met en relief ce que nous avons perdu et ce que nous acceptons chaque jour.



Slop Evader pose une question simple mais dérangeante : si l’on regrette l’internet d’avant l’IA, qu’est-ce qu’on est réellement prêt à faire pour que celui de demain retrouve un visage humain ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.