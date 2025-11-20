Il avait prédit le prix du Steam Deck et de la PS5 : voici son prono pour Steam Machine

L’analyste estime que le prix du futur Steam Machine de Valve oscille entre 449 et 600 € en 2026… Ça risque de faire très mal à la concurrence.

Moore’s Law is Dead s’est forgé une réputation. En 2020, il donnait le prix de la PS5 au centime près, des mois avant Sony. En 2021, il détaillait les différentes versions du Steam Deck et leurs tarifs exacts avant toute annonce. À chaque fois, ses chiffres collaient parfaitement à la réalité. Quand il publie une analyse, les constructeurs retiennent leur souffle.

Le prix Steam Machine, une marge très agressive.

L’analyste a étudié la liste complète des composants de la future machine. Il calcule un coût de fabrication autour de 425 dollars.

En reprenant la marge appliquée sur le Steam Deck, il obtient un prix de vente réaliste entre 550 et 600 euros pour la Steam Machine. Il ajoute toutefois une hypothèse plus agressive : Valve pourrait descendre jusqu’à 449 euros pour frapper très fort dès le lancement.

La firme de Gabe Newell négocie actuellement des lots de puces AMD à prix cassés. Ces cartes graphiques RDNA 3, déjà amorties, coûtent beaucoup moins cher que des modèles neufs.

Le processeur suit la même logique : une puce Zen 4 optimisée pour une consommation limitée tout en restant performante. En limitant volontairement sa marge, Valve peut proposer une machine puissante à un tarif jamais vu sur ce segment.

Elle enterre la Xbox Series S sans même forcer

Même à ce prix, la configuration du Steam Machine est impressionnante. GPU proche d’une RTX 4060 mobile, 16 Go de DDR5, SSD interchangeable et sortie 4K grâce à l’upscaling FSR.

Face à la Xbox Series S vendue au même prix, la Steam Machine offre des performances nettement supérieures. SteamOS gratuit et un catalogue de jeux moins cher complètent l’offre.

No joke, the business case for subsidizing #Steam Machine is better than the one for #Xbox Magnus:



1) Buyers need a Steam Account from the start!✅



2) You'll need to manually install a slower OS on Steam Machine to run Game Pass, yet Magnus will allow you to run Steam Games.🙃 https://t.co/A4qy3t2rlP — Moore's Law Is Dead (@mooreslawisdead) November 17, 2025

Valve vise clairement le salon des joueurs lassés des abonnements et des prix élevés des stores traditionnels. Phil Spencer a déjà admis que Microsoft peinait dans la guerre des consoles classiques. La Steam Machine arrive pile au moment parfait pour récupérer cette audience.

Le lancement est toujours prévu pour début 2026. Deux capacités de stockage seront disponibles, mais le prix d’entrée reste l’arme principale.

Si l’insider voit encore juste, Microsoft va devoir revoir toute sa stratégie face à ce concurrent inattendu mais redoutable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.