Steam piraté ? Protégez vite votre compte avant que les hackers volent tout !

Une rumeur comme quoi Steam a été piraté circule sur la toile, avec à la clé une fuite massive de 89 millions de comptes. Quoi qu’il en soit, mieux vaut garder son profil en sécurité.

Steam, la plus grande plateforme de jeux vidéo sur PC, aurait été piratée. Beaucoup en doutent, mais cela ne rassure pas la communauté des gamers. Selon une publication repérée sur un forum du dark web, un dénommé Machine 1337 revendique le vol des données de 89 millions de comptes.

Environ deux tiers des comptes Steam piratés

Cette fuite, si elle est confirmée, serait l’une des plus importantes dans l’histoire du jeu vidéo. Selon l’échantillon partagé, les informations compromises incluent des codes de double authentification envoyés par SMS, des métadonnées comme le statut des messages et leur coût pour Steam.

Cependant, Valve, l’entreprise derrière Steam, n’a ni confirmé ni démenti cette brèche. Ce silence alimente les spéculations et les inquiétudes.

89 millions de compte Steam ont fuité sur le dark web. C'est 2/3 des utilisateurs. Changez vos mot de passe ! #steam #hacks pic.twitter.com/gfE0rs78hT May 14, 2025

La société de cybersécurité Underdark.ai, par exemple, évoque un possible accès via un tableau de bord. La fuite pourrait aussi venir d’une API tierce plutôt que d’une intrusion directe dans les serveurs de Steam.

Sécuriser son compte, un geste essentiel

Steam piraté ou pas, plusieurs mesures simples et efficaces permettent de sécuriser votre compte. Premièrement, adoptez un mot de passe unique, complexe et géré via un gestionnaire pour éviter les réutilisations.

https://twitter.com/Phish_Destroy/status/1922722859543330818

En outre, activez la double authentification via Steam Guard, disponible par e-mail ou application mobile. Même en cas de fuite de mot de passe, un code supplémentaire est requis pour se connecter.

Vérifiez aussi les appareils autorisés dans les paramètres de Steam, sous la section « Sécurité et appareils ». Déconnectez tout appareil suspect, surtout si une localisation inhabituelle apparaît.

Quatrièmement, assurez-vous que votre adresse électronique et votre numéro de téléphone associé au compte sont à jour. Ayez comme réflexe de générer et de stocker des codes de secours fournis par Valve dans un endroit sécurisé.

Méfiez-vous des e-mails frauduleux prétendant provenir de Steam, souvent des tentatives de phishing visant à voler vos identifiants. Ne cliquez jamais sur des liens douteux et vérifiez toujours via l’application officielle.

Enfin, sécurisez l’ensemble de votre vie numérique, notamment votre boîte e-mail et votre appareil. N’oubliez pas qu’un compte Steam n’est qu’un maillon de votre chaîne de sécurité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.