Apple : ce vétéran IA de Microsoft et Google débarque pour sauver la Pomme

Le départ de John Giannandrea, directeur IA d’Apple, a fait l’effet d’une onde de choc dans la tech. Mais Apple ne compte pas rester sur la touche. La firme a engagé un homme capable, un vétéran de l’IA.

Ces derniers temps, Apple traverse une période délicate. D’abord l’iPhone Air, qui peine à convaincre les acheteurs. Ensuite, le PDG qui s’apprête à quitter ses fonctions l’année prochaine.

Pour compléter la liste des secousses, John Giannandrea a officiellement annoncé son départ de la direction IA le 1er décembre 2025. Cela après huit ans à piloter les projets d’intelligence artificielle de la firme. Pour ne plus aggraver les choses, Cupertino reste prudente. La firme mise sur un professionnel expérimenté, prêt à reprendre les commandes.

Qui est ce vétéran de l’IA ?

Il s’agit de Amar Subramanya. Ce n’est pas n’importe qui. C’est un professionnel dans le domaine de l’IA. Puisqu’il a passé six mois chez Microsoft comme vice-président IA. Puis près de six ans chez Google à travailler sur Gemini et Bard. Il a donc vu les algorithmes sous toutes leurs coutures.

Chez Apple, ce vétéran de l’IA remplacera John Giannandrea et prendra les rênes de la Fondation Apple pour les modèles. Mais aussi pour la recherche ML, la sécurité et l’évaluation de l’IA. Tim Cook n’a pas caché son enthousiasme.

Selon le PDG, Subramanya apporte une expertise « extraordinaire » qui devrait propulser Apple sur le terrain de l’intelligence artificielle. Craig Federighi, déjà aux commandes de Siri, aura maintenant un allié de poids pour transformer l’assistant vocal en quelque chose de plus personnel et intelligent.

Cupertino reprend le fil petit à petit

La lenteur d’Apple sur l’IA n’est pas un mystère. La firme mise sur le traitement local. Ce qui freine l’intégration de certaines fonctionnalités cloud. Mais ces dernières années, l’entreprise a commencé à rattraper son retard.

Private Cloud Compute comble une partie de l’écart, et l’accord avec OpenAI pour ChatGPT dans Siri ouvre de nouvelles possibilités. Des rumeurs circulent même sur un accord similaire avec Google.

Avec Subramanya à bord, Apple va pouvoir booster ses projets. Enfin, on espère. Une Siri plus personnalisée, ou une meilleure sécurité pourrait arriver plus vite que prévu. Visiblement, le marché réagit déjà. Car l’action Apple a pris 1,6 % à l’annonce.

Apple traîne la patte en IA, mais la firme ne part pas sans armes. Elle mise d’abord sur une stratégie centrée sur la vie privée. Puis sur une IA locale, directement intégrée à l’appareil, rendue possible grâce à la maîtrise totale d’Apple sur ses puces.

Toutefois, Subramanya aura du travail pour faire progresser Cupertino. Alors, ce vétéran de l’IA réussira-t-il là où Apple a souvent été trop timide ? On le découvrira avec le temps. Quant à John Giannandrea, il restera conseiller jusqu’au printemps 2026.

