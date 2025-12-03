Rien ne va plus chez Apple ! Le directeur de l’IA claque la porte

Apple traverse une zone de turbulences. Après le fiasco de Siri version Apple Intelligence, le directeur de l’IA quitte le navire. Et la réorganisation qui suit en dit long sur l’urgence de la situation.

Mais qu’est-ce qui se passe chez Apple ? Parce qu’on dirait que les têtes s’en vont les unes après les autres. Et pas n’importe lesquelles. Il y a quelques semaines, on a annoncé que Tim Cook prépare son départ, et bien plus tôt que prévu. Cela laisse tout l’écosystème Apple complètement sonné. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre figure clé a décidé de faire ses valises : le directeur de l’IA. Là, plus de doute, quelque chose bouge sérieusement à Cupertino. Forcément, ça va avoir des conséquences.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

La démission du directeur de l’IA, dernier épisode d’une longue série de déboires

Plus personne n’aurait parié sur une fin heureuse. L’IA d’Apple enchaînait les retards. Les bugs et les promesses non tenues s’accumulaient. Siri, censé être dopé à Apple Intelligence, s’est même vu repoussé à 2026. C’est une éternité dans un secteur où chaque mois équivaut à une nouvelle révolution.

BREAKING: Apple’s AI boss is stepping down



John Giannandrea, Apple’s Senior VP of Machine Learning and AI Strategy, will leave in spring 2026 after a transition period.



He oversaw Apple’s foundation models, ML research, and previously Siri and robotics, reporting directly to… pic.twitter.com/hWvxeJxgpq — Perplexity Finance (@PPLXfinance) December 2, 2025

En plus, les autres fonctions Apple Intelligence restaient encore un ou deux wagons derrière la concurrence. La division IA supervisée par John Giannandrea s’est donc retrouvée dans la ligne de mire. À tort ou à raison, beaucoup y ont vu son fiasco.

Les premières secousses avaient déjà fait des dégâts. La division IA avait été remaniée et redécoupée. Giannandrea se retrouvait avec un rôle réduit au strict minimum. Les rumeurs d’un départ imminent enflaient depuis des semaines. Lundi 1er décembre, Apple coupe court. Oui, John Giannandrea quitte son poste de vice-président senior à l’apprentissage automatique et à la stratégie IA.

Une réorganisation d’urgence pour relancer l’IA

Alors, qui reprend les commandes du poste de directeur de l’IA ? Parce qu’il fallait bien quelqu’un pour remettre de l’ordre dans cette division en pleine tempête. C’est finalement Craig Federighi, le grand patron du logiciel, qui devient l’homme fort de l’IA. Il ne va bien sûr pas travailler seul. Amar Subramanya, ancien de Google et brièvement passé par Microsoft, endosse le rôle de vice-président de l’IA.

🚨 Apple's AI chief is leaving, and a former Microsot and Google exec is coming on board.



🧿 John Giannandrea, Apple's AI chief, is stepping down, and Amar Subramanya is joining.



🧿 Amar Subramanya led engineering for Google's Gemini before joining Microsoft earlier this year.… pic.twitter.com/GvoMOOEdZ5 — SunnySharma 🇮🇳 (@sunnysharmaHP37) December 2, 2025

Effectivement que Apple a décidé de remettre l’IA entre des mains sûres. Subramanya arrive avec un CV solide, avec 16 ans passés chez Google. Mais aussi avec une participation au développement de Gemini, et un passage éclair chez Microsoft. La marque à la pomme espère qu’il apportera ce qui manque.

L’organisation autrefois centralisée entre les mains de Giannandrea éclate désormais entre plusieurs poids lourds. Eddy Cue pour les services, Sabih Khan pour les opérations. Apple cherche à aller plus vite et à rationaliser l’organisation, quitte à remanier complètement les responsabilités.

Quant à John Giannandrea, débauché en 2018 pour assurer le virage IA d’Apple, il reste quelques mois comme conseiller avant une retraite prévue au printemps. Peut-être avant le lancement de Siri personnalisé. Peut-être après.

Peu importe, au fond. L’important, c’est que la course à l’IA ne laisse plus de place au moindre faux pas. Et Apple vient de l’apprendre à ses dépens.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.