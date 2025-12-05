Netflix rachète Warner pour 82 milliards $ : l’acquisition la plus chère de tous les temps ?

82 milliards de dollars. C’est le montant que Netflix a déboursé pour mettre la main sur Warner. C’est un chiffre astronomique, mais justifié.

Après avoir révolutionné nos soirées binge-watching, Netflix a fait la une en annonçant l’acquisition de Warner pour 82,7 milliards de dollars. Avec une telle somme, la plateforme de streaming espère évidemment remporter gros. Et elle a de quoi voir grand. Avec ce rachat, elle ne se contente plus de produire ses propres séries et films. Elle met la main sur des franchises cultes capables de changer la donne dans toute l’industrie.

Netflix et Warner : pour créer une position dominante sur le marché

C’est officiel ! Netflix et Warner s’unissent dans une transaction historique. Avec cette opération à 82,7 milliards de dollars, le service de streaming s’empare directement des franchises les plus iconiques de la pop culture. Parmi elles, DC Comics, Game of Thrones, Harry Potter. Bref, toutes ces licences légendaires vont bientôt atterrir dans l’univers Netflix.

Pour donner un peu de perspective. En janvier 2025, Netflix revendiquait déjà plus de 300 millions d’abonnés payants. HBO Max et Discovery+, eux, cumulaient environ 128 millions d’abonnés. L’écart est énorme. Et avec cette fusion, Netflix et Warner dépassent ensemble la capitalisation boursière totale de Warner Bros. Celle-ci est estimée à 60 milliards de dollars, en investissant 72 milliards de dollars en espèces et actions.

Netflix et Warner ne s’associent donc pas seulement pour du contenu. Ils créent une place de leader sur le marché. Ce rachat pourrait en effet consolider le statut de leader incontesté du streaming mondial.

Attention toutefois, rien n’est simple dans le royaume d’Hollywood. L’opération pourrait attirer l’attention des régulateurs. Les sénateurs Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Richard Blumenthal ont déjà tiré la sonnette d’alarme en novembre dernier. Selon eux, un tel accord pourrait soulever des questions d’antitrust et de favoritisme politique.

Le secteur est partagé. Certains acteurs expriment publiquement leur désaccord et demandent au Congrès de bloquer l’opération. Netflix et Warner, de leur côté, avancent malgré la dette lourde de Warner et la performance mitigée de son streaming. Paramount était initialement pressenti pour rafler la mise. Au bout du compte, Netflix a sorti l’arme fatale.

The worst part about Netflix getting Warner Bros is THAT crowd getting even more delusional about THAT nonsense pic.twitter.com/KsmP61SvVc — John | 🇵🇷 (@SchwayJohn) December 5, 2025

Des grosses acquisitions ? Il y en avait déjà d’autres

Netflix et Warner se payent le jackpot. Pourtant, ils ne sont pas les seuls à avoir dégainé le carnet de chèques ces dernières années. Le monde des fusions et acquisitions a enchaîné des deals impressionnants. AT&T, par exemple, a mis 23 milliards de dollars pour s’offrir les licences de spectre EchoStar dans les télécoms.

Keurig Dr Pepper s’est payé JDE Peet’s pour 18,4 milliards de dollars. Thoma Bravo, de son côté, a sorti 12,3 milliards pour retirer Dayforce de la Bourse. Dans la même vague, Amphenol a racheté l’activité CommScope pour 10,5 milliards de dollars. Lowe’s s’est offert Foundation Building Materials pour 8,8 milliards.

Le secteur de l’énergie n’a pas été en reste. Car Cenovus a absorbé MEG Energy pour 7,9 milliards. Même scénario dans les médias, où Nexstar a pris TEGNA pour 6,2 milliards.

La frénésie touche aussi l’international. Grupo Cox a acquis Iberdrola Mexique pour 4,2 milliards. Sompo a récupéré Aspen Insurance pour 3,5 milliards. Enfin, Air Liquide a mis la main sur DIG Airgas pour 3,3 milliards. Quoi qu’il en soit, l’acquisition Warner pour Netflix reste la plus impressionnante.

