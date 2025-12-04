Anthropic rachète le moteur JavaScript Bun pour muscler sa plateforme IA

Anthropic vient de mettre la main sur Bun, l’environnement JavaScript qui nourrit déjà Claude Code. Et une chose est sûre : cette acquisition va changer la manière dont les outils d’IA construisent et exécutent du code

Bun passe donc officiellement sous le pavillon Anthropic, après quelques années de développement menées tambour battant par son créateur Jarred Sumner. Comme je disais, le groupe utilisait déjà ce moteur pour déployer Claude Code, ce qui rend cette intégration presque logique.

Reste à comprendre ce que cette alliance implique pour la communauté JavaScript, pour les développeurs.

Bun peut-il encore garder son esprit d’origine ?

Anthropic a promis de conserver Bun sous licence MIT, avec un code ouvert et une direction tournée vers les usages généraux. Ce qui rassure une partie de la communauté JavaScript qui craint souvent des virages brutaux après un rachat.

Bref, Bun est devenu une brique centrale pour l’ingénierie logicielle pilotée par des agents automatiques. Sa vitesse, son moteur JavaScriptCore et sa capacité à regrouper exécution, gestion de paquets et tests dans un seul ensemble plaisent aux équipes d’Anthropic.

La compilation en un exécutable unique séduit aussi ceux qui veulent éviter les dossiers interminables pleins de dépendances. Son créateur Jarred Sumner a, d’ailleurs, raconté son attachement presque affectif pour Claude Code.

Il explique que le bot de l’IA est désormais celui qui fusionne le plus de contributions dans le dépôt GitHub. Il estime même que les futurs projets seront écrits, testés et déployés par des agents autonomes. Ce qui donne à Bun un rôle plus large.

Ce changement de propriétaire donne toutefois une nouvelle direction aux travaux engagés depuis 2021. Bun a une équipe réduite, financée par 26 millions de capital-risque, sans aucune source de revenus.

L’intégration à Anthropic apporte une forme de stabilité et la possibilité de recruter. Ce, même si rien ne garantit une sécurité infinie, car Anthropic dépend aussi d’investisseurs.

Jusqu’où Anthropic veut pousser Bun dans le monde de l’IA ?

Bun se distingue depuis toujours par ses choix techniques qui tranchent avec les habitudes du secteur. Il n’utilise pas le moteur V8 de Chromium et s’appuie sur JavaScriptCore, porté par Apple.

Son développement natif repose sur Zig, un langage compact encore jeune, avec une version actuelle à peine stabilisée. Or, ce dernier pourrait devenir un terrain de tension. Son créateur Andrew Kelley applique une règle stricte interdisant l’IA dans le processus de contribution.

Les équipes d’Anthropic, très investies dans cette technologie, pourraient donc rencontrer quelques défis pour naviguer dans cet écosystème. Et vu la dépendance de Bun à Zig, il va de soi que ce sujet est impossible à ignorer.

Quoi qu’il en soit, l’acquisition de Bun s’inscrit dans une tendance claire. Les outils de programmation liés à l’IA renforcent l’usage massif de TypeScript et JavaScript dans les pipelines de génération automatique.

Les critiques de ces langages existent depuis longtemps. Même chez des figures comme l’inventeur du JSON, qui en a une vision très froide. La communauté s’interroge ainsi sur l’avenir réel du projet.

Certains pensent qu’Anthropic va apporter une stabilité technique qui favorisera l’adoption. D’autres redoutent un virage qui transformerait une partie des fonctions en services payants. Le rôle central joué par Sumner jusqu’à présent rend probable une évolution du rythme et des priorités.

