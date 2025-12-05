Proton lance un rival de Google Sheet, avec un chiffrement ultra-sécurisé

Google Sheets a enfin trouvé un rival sérieux et il vient de Suisse. Proton, déjà connu pour son mail ultra-sécurisé, s’attaque aux tableurs avec Proton Sheets. C’est une solution chiffrée de bout en bout qui promet que même eux ne peuvent pas accéder à vos données.

Ceux qui ont déjà utilisé Proton Docs savent très bien que la sécurité, c’est leur spécialité. Toutefois, avec Proton Sheets, Proton ne se contente pas de sécuriser vos documents. Elle transforme vos tableurs en forteresses numériques et devient un rival sérieux de Google Sheet. Fini les sueurs froides à l’idée que vos budgets ou fichiers sensibles se baladent sur le cloud. Même les géants du secteur doivent se tenir à carreau.

Que vaut ce nouveau rival de Google Sheet ?

La question est légitime. Plus de la moitié des entreprises européennes continuent d’utiliser des tableurs dans le cloud pour gérer leurs opérations. Ces feuilles contiennent souvent des informations ultra-sensibles. Avec Proton Sheets, le risque de fuites tombe drastiquement. Même les métadonnées ne sont pas épargnées, qu’il s’agisse des noms de fichiers ou de la structure des documents, tout est chiffré.

You requested it, now it’s here – introducing Proton Sheets! The privacy-first alternative to Excel and Google Sheets.



Spreadsheets form the framework of modern businesses, and with Proton Sheets, you can ensure your data is private and secure.



1/4 pic.twitter.com/2fcqZHGORu — Proton Drive (@ProtonDrive) December 4, 2025

Côté compatibilité, il n’y a plus aucun stress. CSV et XLS sont entièrement pris en charge. Ce qui permet d’importer vos anciens documents en un clic. Et le meilleur dans tout ça ? C’est gratuit pour tous les comptes Proton Drive. En résumé, la confidentialité suisse n’a jamais été aussi simple à adopter et aussi solide.

Une suite qui ne s’arrête pas au tableur

On ne bénéficie pas seulement d’un tableur sécurisé avec ce rival de Google Sheet. Proton prévoit de moderniser toute sa suite Workspace. Les forfaits Duo et Famille auront bientôt un lecteur partagé, idéal pour centraliser les documents entre proches ou collègues. Les forfaits Business, eux, profiteront de plusieurs lecteurs partagés pour les équipes.

Proton's suite is more integrated and easier to use than gmail and definitely easier than workspace.



I replaced my gsuite workspace infrastructure in about 20 minutes with a chunk of that being waiting for DNS settings.



Took me 2 hours last time I set up a workspace account for… — Kedrik Wolf (@MetaphystWolf) December 1, 2025

Proton améliore également ses autres services. Drive bénéficie d’un nouveau SDK pour des chargements et téléchargements plus rapides. Proton Pass gagne en efficacité avec un remplissage automatique amélioré. Son chatbot IA Lumo, pourra bientôt générer des images.

Et pour couronner le tout, Proton VPN ajoute cinq serveurs gratuits supplémentaires dans des pays stratégiques comme le Mexique, la Suisse et Singapour. C’est une façon simple de rappeler aux utilisateurs qu’ils gardent la main, pas les géants américains.

Certes, la sécurité et la confidentialité peuvent enfin devenir un argument concret. Même dans des outils aussi banals que les tableurs. Pour les entreprises et les particuliers qui en ont assez de partager leurs données sensibles avec des hyperscalers, Proton offre une alternative crédible. Alors, prêt à migrer vos tableaux vers la Suisse ?

