Proton lance Lumo for Business : l’IA confidentielle idéale pour votre entreprise ?

Après avoir séduit les particuliers avec Lumo AI, Proton s’attaque désormais aux entreprises. Sa nouvelle version, Lumo for Business, est inédite.

Proton ne fait jamais rien comme les autres. Alors que ChatGPT et Gemini se nourrissent de chaque mot tapé par leurs utilisateurs, Lumo AI a choisi le silence. L’IA est ultra-sécurisée.

L’IA qui garde vos secrets jusqu’à la fin des temps

Tous les échanges sont chiffrés de bout en bout, verrouillés, et invisibles pour Proton lui-même. Aucune trace, aucun historique, aucun partage possible. Le fameux “chiffrement à accès zéro” empêche même Proton d’espionner ses propres serveurs.

Seul l’utilisateur, sur son appareil et avec son mot de passe, peut accéder à ses discussions. Pas d’intermédiaire, pas de surprise. Même en cas de demande officielle, la boîte ne pourrait pas remettre vos conversations. Et savez-vous pourquoi ? Car elle ne les possède tout simplement pas.

Et doutez que c’est rare. Mais cela s’inscrit dans la philosophie du groupe connu pour son service de messagerie ProtonMail. Ce n’est donc pas Lumo for Business qui ferait exception.

Par ailleurs, ce n’est pas qu’une promesse en l’air. Lumo est open source. Autrement dit, chacun peut examiner son code et vérifier que Proton respecte vraiment ses engagements. Le message est clair : les sociétés doivent pouvoir profiter de l’intelligence artificielle sans sacrifier leurs données.

Proton rappelle d’ailleurs que les demandes de transmission d’informations par les gouvernements ont explosé, multipliées par cinq en dix ans. Face à ce constat, de nombreuses startups hésitent à confier leurs secrets commerciaux à OpenAI ou Google. Ces derniers restent soumis à la législation américaine.

Lumo for Business est-elle meilleure que les autres ?

Côté fonctionnalités, Lumo for Business n’a pas grand-chose à envier à ses rivaux. L’outil sait rechercher sur le Web, résumer des documents, rédiger du texte, créer du code et analyser des données. Il s’intègre aussi avec Proton Drive. Ce qui permet d’inclure des fichiers d’entreprise directement dans les discussions avec l’IA.

Proton vise clairement les sociétés fatiguées de jongler entre efficacité et confidentialité. Avec Lumo for Business, les équipes peuvent rédiger des comptes rendus, planifier des projets ou faire du brainstorming. Et ce sans craindre que leurs idées ne se retrouvent un jour dans un dataset d’OpenAI.

Chaque utilisateur profite de ses propres sessions privées. Et comme dit tout haut, aucun collègue ne peut consulter les conversations sans disposer de l’appareil et des identifiants du propriétaire.

Proton promet aussi un service rapide et stable. Accès prioritaire aux nouvelles versions, meilleurs temps de réponse, et mises à jour continues. Lumo est disponible sur le web, mais aussi sur iPhone et Android, sans configuration technique compliquée.

Toutefois, tout n’est pas encore parfait. Lumo est jeune. Et ses capacités ne rivalisent pas encore totalement avec ChatGPT ou Gemini. Son atout, c’est la confiance. Là où ses concurrents visent la performance brute, Proton mise sur la tranquillité d’esprit.

