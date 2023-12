BlueFiles : la solution française de chiffrement des données

BlueFiles est un logiciel permettant aux professionnels de crypter les fichiers échangés par mail. Sa version gratuite offre déjà la possibilité d’envoyer des fichiers de 25 Mo maximum pour cinq jours de disponibilité. Les entreprises souhaitant l’intégrer à leur data peuvent s’orienter vers la version On Premise au lieu de la version SaaS.

À l’ère numérique, le cryptage des données devient un enjeu majeur en cybersécurité. Le volume de données que les entreprises doivent stocker et manipuler augmente quotidiennement. La plupart se trouvent dans le cloud. Ainsi, le cryptage s’impose comme une solution innovante pour protéger les informations professionnelles sensibles. BlueFiles figure parmi ces outils de sécurisation des données. Si l’entreprise échange régulièrement de données sensibles par messages électroniques, BlueFiles apparaît comme la solution idéale. Derrière ce nom anglais se cache une startup française installée à Bussy-Saint-Georges.

Contexte du développement de cet outil

Bien qu’elles soient conscientes de l’enjeu de la cybersécurité, de nombreuses entreprises font encore l’impasse sur le chiffrement. Pourtant, les chiffres sur la cybersécurité sont alarmants. Selon le baromètre de la CESIN, une cyberattaque entraîne une perte de 27% en moyenne sur le chiffre d’affaires. Les principales menaces qui pèsent sur les entreprises sont le phishing et les failles de sécurité.

Les hackers peuvent profiter de ces failles pour dérober des informations précieuses telles que des données stratégiques, une innovation, etc. Un seul personnel ayant cliqué sur un mauvais lien peut libérer un malware et voler toutes les données de l’entreprise. Les mails professionnels sont pourtant conservés pendant des mois, voire des années, sans être effacés.

Pour faire face à ces menaces, certaines entreprises interdisent à leurs salariés de travailler en mobilité. Malgré le gain de terrain du télétravail, ils n’ont pas le droit d’utiliser des appareils personnels pour se connecter à leur compte professionnel. Ces mesures sont trop contraignantes pour eux.

Les entreprises les plus méticuleuses préfèrent adopter des solutions basées sur le TrueCrypt ou le PGP. Cette solution demande plus de temps à se mettre en place puisqu’il faut sensibiliser les partenaires et les employés.

Description de BlueFiles

Malgré son nom, BlueFiles est une solution française destinée au transfert de fichiers. Les professionnels peuvent enfin échanger des fichiers délicats à travers des messages cryptés. Cette méthode fonctionne aussi bien avec les salariés de la boîte qu’avec ses partenaires extérieurs. BlueFiles convient à toutes les entreprises, peu importe leur taille (PME, grande entreprise, indépendante, etc.) et leur secteur (santé, juridique, informatique, etc.)

L’outil garantit la sécurité des échanges et de l’envoi de documents standards d’une taille inférieure à 4 Go. L’utilisateur n’a pas besoin d’effectuer une installation particulière. Il s’agit d’un logiciel SaaS. Ceci signifie qu’il peut y accéder depuis n’importe quel appareil et de n’importe où.

La fiabilité représente un atout essentiel de cet outil puisqu’il compte plusieurs certifications et visas à son actif. C’est le cas de la certification SecNumCloud, du visa de sécurité de l’ANSSI ou encore de l’HDS (hébergement des données de santé).

Actuellement, BlueFiles propose deux services à ses utilisateurs :

transfert sécurisé ;

impression BlueFiles

Transfert sécurisé

Ce service présente des similarités avec des solutions comme WeTransfer. La différence se situe autour du chiffrement. Avec BlueFiles, le fichier est chiffré sur l’ordinateur de l’utilisateur. BlueFiles délivre ce fichier à son destinataire sous la forme d’un lien. Le téléchargement et le déchiffrement demandent une authentification (BluePass). Ainsi, il pourra télécharger le fichier directement sur son stockage interne. Ce système ne requiert aucune notion technique, ce qui facilite l’utilisation de la solution.

Impression BlueFiles

Cette option sécurise l’envoi de documents finaux ne demandant plus de modification. Son fonctionnement est similaire au système d’impression sur PDF. Elle permet ainsi de convertir des documents classiques en documents chiffrés BlueFiles. Le document jouit ainsi de l’extension .blue. L’utilisateur peut définir les personnes ayant le droit de consulter le fichier à travers une visionneuse BlueFiles telle un reader.

Les différentes fonctionnalités de BlueFiles

Le chiffrement de bout en bout de BlueFiles garantit à ses utilisateurs une protection optimum. De plus, l’entreprise jouit d’un hébergement certifié. L’outil présente également d’autres fonctionnalités pour faciliter la vie de ses utilisateurs :

réception authentifiée : l’envoyeur peut choisir librement qui aura accès aux fichiers qu’il envoie. Les destinataires doivent ainsi s’authentifier pour accéder aux données.

: l’envoyeur peut choisir librement qui aura accès aux fichiers qu’il envoie. Les destinataires doivent ainsi s’authentifier pour accéder aux données. disponibilité d’une page de dépôt : l’utilisateur peut transférer des données dans une page de dépôt entièrement sécurisée. Cette fonctionnalité ne demande pas la création d’un compte.

connexion SSO : l’activation de l’option Single Sign On facilite la gestion des mots de passe par les utilisateurs.

conforme au RGPD : les données échangées sont conformes à cette directive européenne. Les données bénéficient d’une portabilité et d’une traçabilité.

: les données échangées sont conformes à cette directive européenne. Les données bénéficient d’une portabilité et d’une traçabilité. existence d’une extension Outlook : l’utilisateur peut communiquer avec ses correspondants de manière sécurisée grâce à cette extension.

: l’utilisateur peut communiquer avec ses correspondants de manière sécurisée grâce à cette extension. réponses sécurisées : même si les utilisateurs n’utilisent pas BlueFiles, leurs réponses jouissent du même niveau de sécurité.

activation de l’authentification à double facteur : l’existence de cette option ne fait que renforcer la sécurité des données.

Au-delà de ces fonctionnalités, BlueFiles va encore plus loin pour diminuer les risques. Après l’envoi de son document aux destinataires, l’utilisateur peut définir une période de consultation du fichier, par exemple une semaine, interdire son impression, voire empêcher son téléchargement. Il peut également ajouter un filigrane pour protéger son droit d’auteur.

Qu’en est-il du tarif ?

Le service propose des formules gratuites et payantes adaptées à toutes les entreprises et leur activité.

l’offre gratuite donne déjà l’accès à l’envoi de 10 mails par mois et des fichiers de 25 Mo à l’envoi.

à l’envoi. la formule payante à 7,5 euros par mois rend l’envoi de mails illimités. De son côté, la taille maximale des fichiers à envoyer est de 2 Go. Les destinateurs bénéficient d’un temps de consultation entre 15 et 30 jours.

rend l’envoi de mails illimités. De son côté, la taille maximale des fichiers à envoyer est de 2 Go. Les destinateurs bénéficient d’un temps de consultation entre 15 et 30 jours. le tarif de l’offre hébergée est défini par devis. Il dépend des besoins de l’entreprise.

En somme, BlueFiles représente l’outil idéal pour communiquer des données sensibles en entreprise. Il n’y a aucune chance que les données soient déchiffrées. L’utilisateur peut restreindre le droit d’accès à son fichier. Malgré le piratage de la messagerie, les documents chiffrés par BlueFiles demeurent inexploitables pour les pirates.