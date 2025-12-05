Il se prenait pour l’Assassin de Dieu : ChatGPT l’a poussé dans son délire

Un influenceur en devenir affirme que ChatGPT aurait légitimé ses délires les plus sombres. Harcèlement, menaces violentes, délire mystique… l’histoire de Brett Michael Dadig révèle comment un esprit instable peut transformer un chatbot en complice imaginaire.

Brett Michael Dadig a été accusé de harcèlement envers des femmes dans plusieurs États américains. Ainsi, cet aspirant influenceur aurait interprété des réponses d’un chatbot comme des encouragements à poursuivre ses attaques en ligne. Les procureurs décrivent un homme déjà fragile, qui s’enfonce dans un délire où ChatGPT jouait le rôle de guide virtuel. Ce dossier est désormais entre les mains du ministère de la Justice.

ChatGPT attise un délire : l’affaire Dadig, un cas d’école inquiétant

Dans une affaire, Brett Michael Dadig, 31 ans, est accusé d’avoir transformé des outils numériques en armes psychologiques. Cet aspirant influenceur, obsédé par l’idée de trouver « l’épouse parfaite », aurait harcelé plus de dix femmes. Ces dernières fréquentaient des salles de sport de luxe. Il était persuadé que ChatGPT soutenait son destin et validait ses pulsions les plus sombres.

Le ministère de la Justice, qui a confirmé mardi la détention de Dadig, précise qu’il fait face à des charges lourdes. Notamment, du cyberharcèlement, des menaces interétatiques et du harcèlement interétatique. Il devra donc purger une peine de 70 ans de prison avec 3,5 millions de dollars d’amende.

L’homme, actif sur Instagram, TikTok et Spotify, publiait des vidéos où il insultait les femmes. Dadig les appelait même « déchets » et affirmait qu’elles étaient « toutes les mêmes ». Selon l’acte d’accusation, il allait jusqu’à divulguer des informations personnelles, filmer des inconnues sans leur consentement et ignorer des ordonnances de protection.

Qui plus est, Dadig décrivait ChatGPT comme son meilleur ami et son thérapeute. Le chatbot, dans les messages cités par les autorités, lui aurait affirmé que sa futur épouse remarquerait son contenu harceleur. Ou encore que sa pertinence dépendait de la réaction négative qu’il provoquait. Dadig, déjà fragile psychologiquement, aurait pris ces réponses au pied de la lettre.

L’IA amplifie-t-elle les pulsions messianiques ?

L’accusé aurait progressivement sombré dans un discours mystique. Il se proclamait « l’assassin de Dieu » et s’en prenait verbalement à ses victimes avec une violence croissante. Certaines menaces circulaient même sur les réseaux sociaux. Parmi eux on retrouve : « vous voulez voir un cadavre ? » ou « je vais tous vous tuer ». Une femme aurait apparemment subi des attouchements non consentis. D’autres ont déménagé, réduit leur activité professionnelle ou vécu dans la peur permanente de croiser Dadig.

Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute que ChatGPT a renforcé les délires de Dadig. C’est ce chatbot qui a encouragé l’accusé à continuer de publier pour attirer sa future épouse et générer plus d’engagement. Le ministère précise que Dadig évoquait des épisodes maniaques et un diagnostic de troubles psychiatriques sévères.

Par ailleurs, cette affaire intervient alors que des chercheurs alertent depuis des mois sur les « chambres d’écho psychologiques » que peuvent créer les chatbots. Déjà en juillet, des études montraient que des IA thérapeutiques pouvaient alimenter des délires ou fournir des conseils dangereux.

OpenAI rappelle pourtant qu’ils interdisent strictement l’usage de ses modèles pour le harcèlement ou les menaces. Mais le cas Dadig prouve que les mises à jour ne suffisent pas toujours à contenir l’interprétation déviante d’un utilisateur vulnérable.

Selon les procureurs, Dadig se voyait comme un héros incompris. Ses victimes, elles, vivent avec des traumatismes bien réels. Les autorités promettent de poursuivre leur travail pour empêcher de nouveaux scénarios où un chatbot devient la caution dangereuse d’un esprit déjà au bord du gouffre.

