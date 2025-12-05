10 saltos en 11s : Le mini-robot du MIT qui choque les experts

Le nouveau mini-robot du MIT révèle des prouesses bluffantes pour sa taille et son poids.

Le MIT dévoile un mini-robot capable de réaliser dix saltos consécutifs en seulement onze secondes. Inspiré des insectes, il combine vitesse, agilité et intelligence artificielle. Cette innovation pourrait transformer la robotique aérienne. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à de nouvelles applications dans des environnements inaccessibles aux drones classiques.

Le mini-robot du MIT reproduit les acrobaties des insectes

Ce minuscule robot mesure à peine 4 cm et pèse moins qu’un trombone. Ses ailes battent grâce à des muscles artificiels souples qui assurent une vitesse et une accélération inédites. Le nouveau contrôleur basé sur l’IA aide à coordonner ces mouvements complexes.

De cette manière, on obtient un objet qui vole cinq fois plus vite que ses prédécesseurs. De plus, il accélère deux fois plus rapidement. Même les rafales de vent ne le font pas dévier de plus de cinq centimètres de sa trajectoire prévue.

Le MIT conçoit un mini-robot inspiré des insectes

Pour exécuter des figures comme les saltos, ce robot utilise un système en deux étapes. Un contrôleur prédictif modélise d’abord le vol et planifie des trajectoires optimales. Puis, un réseau neuronal, entraîné par imitation, transforme ce plan en commandes en temps réel. Cette architecture combine performance et efficacité computationnelle. Grâce à elle, le robot peut ainsi corriger les erreurs et répéter des acrobaties sans risque de chute.

Des vols comparables à ceux des insectes

L’appareil reproduit aussi le mouvement saccadé des insectes, avec des accélérations et décélérations rapides pour stabiliser sa vision. Avec cette technique, on pourrait intégrer bientôt des caméras et capteurs directement sur ce robot miniature. Les chercheurs espèrent que ces capteurs l’aideront à naviguer en extérieur, même sans système de capture de mouvement. Le mini-robot MIT se rapproche ainsi de la finesse et de l’agilité de la nature.

Pourquoi ce robot pourrait révolutionner la robotique aérienne ?

Ces robots pourraient accéder à des zones étroites après un tremblement de terre ou un effondrement. Là où les drones classiques échouent, le mini-robot pourrait détecter des survivants et évaluer les dangers. Avec son faible poids et sa maniabilité extrême, il peut se faufiler entre les débris. Les chercheurs envisagent aussi des missions de surveillance et de cartographie dans des environnements complexes.

Bien que le mini-robot soit encore relié à une source d’alimentation externe, le MIT travaille à miniaturiser batteries et capteurs. L’objectif est de créer des robots totalement autonomes, capables de vols prolongés. Cette recherche illustre un changement de paradigme en microrobotique. Elle montre que la vitesse et l’agilité des insectes peuvent désormais être reproduites par des machines.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.