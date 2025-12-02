Un constructeur auto sort un robot humanoïde presque parfait !

On connaît Xpeng pour ses voitures, mais personne n’aurait pensé que le constructeur auto sortirait un robot humanoïde !

L’industrie automobile chinoise surprend régulièrement, mais Xpeng vient de franchir un cap que personne n’avait réellement anticipé. Le constructeur auto, surtout connu pour ses voitures électriques futuristes, dévoile désormais un robot humanoïde d’un réalisme déroutant. Il a baptisé cette création “IRON Next-Gen”.

Lors de la présentation, IRON est apparu sur scène avec une démarche étonnamment fluide. Les visiteurs ont d’abord cru à un acteur caché sous une combinaison. Les mouvements du robot étaient en effet si naturels que les réseaux sociaux se sont aussitôt embrasés. Ils ont ainsi relancé les accusations de trucage.

Pour clore le débat, les ingénieurs ont eu une idée aussi radicale que spectaculaire. Le constructeur auto a décidé d’ouvrir en direct la jambe du robot humanoïde. Le public a alors découvert des actionneurs, des muscles bioniques et des circuits… mais aucun humain.

Cet épisode n’a fait qu’amplifier la curiosité autour d’IRON. Pour le géant chinois Xpeng, l’objectif est en fait de montrer qu’un constructeur de voitures peut aussi maîtriser la robotique la plus sophistiquée. Et il suffit de voir IRON de près pour comprendre que le projet dépasse largement le simple coup de communication.

Pourquoi cette merveille de la robotique est-elle si avancée ?

IRON épate par ses 82 degrés de liberté, un chiffre rare dans l’industrie. Bien sûr, le robot humanoïde du constructeur auto ne rivalise pas encore avec les 244 DoF d’un être humain. En revanche, il s’en approche suffisamment pour simuler des gestes réalistes. Les doigts disposent de 22 articulations, tandis que la colonne vertébrale est entièrement bionique. D’autre part, la peau synthétique recouvre la structure pour renforcer l’apparence humaine.

Ce robot humanoïde n’est pas qu’un corps articulé, cependant. Xpeng l’a équipé de trois puces maison capables de délivrer 2250 TOPS. C’est un niveau de puissance comparable à une voiture électrique très haut de gamme. Ce système alimente en outre un modèle d’IA dédié au “monde physique”. Concrètement, IRON peut analyser ce qu’il voit, comprendre des commandes complexes et adapter ses gestes en fonction du contexte.

L’autre innovation du robot humanoïde de ce constructeur auto concerne la batterie. IRON utilise une batterie tout solide de 2 kWh, une première dans le secteur. Cette technologie améliore la sécurité et augmente la densité énergétique. Elle prépare également l’arrivée d’une robotique plus autonome. Reste à savoir combien de temps le prototype peut fonctionner lors d’une journée d’utilisation réelle.

Quelles applications pour un robot aussi réaliste ?

Pour Xpeng, l’avenir d’IRON ne se limite pas aux démonstrations. Le constructeur auto anticipe une présence du robot humanoïde dans ses showrooms. Mais aussi, dans ses bureaux et même ses usines dès l’an prochain. À terme, IRON pourrait d’ailleurs intégrer des musées et des centres commerciaux. On pourrait même envisager des espaces publics où on aurait besoin d’une interaction naturelle avec les visiteurs.

Le choix d’un design très anthropomorphique n’est, en tout cas, pas anodin. Pour le constructeur auto, plus un robot humanoïde ressemble à un humain, plus il s’intègrera dans les lieux de service. Sa capacité à imiter les mouvements humains pourrait également faciliter l’apprentissage de tâches domestiques ou professionnelles.

