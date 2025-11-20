Intelligence artificielle : la France est-elle vraiment dans le top 5 ?

Cinquième nation mondiale en intelligence artificielle, troisième en recherche pure : la France parade sur le podium.

La Cour des comptes elle-même valide ce rang dans son rapport publié en novembre 2025. Derrière les États-Unis, la Chine, Singapour et le Royaume-Uni, l’Hexagone devance désormais l’Allemagne et le Canada. En recherche pure, le pays décroche même la médaille de bronze planétaire. Pourtant, elle échoue à diffuser massivement ces technologies dans les entreprises, l’éducation et l’administration.

Le podium académique cache une fracture béante

Depuis sept ans, l’État de la France injecte des fonds massifs dans le secteur de l’intelligence artificielle. Près de 2,4 milliards d’euros publics ont servi à créer des pôles d’excellence, à installer des supercalculateurs et à attirer les géants américains.

Google, Meta et Microsoft ont choisi Paris plutôt que Berlin ou Londres pour implanter leurs laboratoires européens. Plus de 4 000 chercheurs travaillent quotidiennement sur l’intelligence artificielle en France.

En outre, le nombre de start-up spécialisées a doublé pour dépasser le millier. Seize d’entre elles sont des licornes, valorisées à plus d’un milliard de dollars chacune.

Le tableau flatteur s’arrête pourtant là. La Cour des comptes pointe un décalage brutal entre l’excellence des laboratoires et la réalité du terrain.

Les petites et moyennes entreprises adoptent très peu les solutions IA françaises. Les dispositifs d’accompagnement restent marginaux.

Les enseignants, eux, attendent toujours des programmes adaptés alors que l’intelligence artificielle va transformer la plupart des métiers d’ici dix ans. L’administration publique donne l’exemple inverse : malgré quelques projets pilotes, elle traîne des pieds et ne montre pas la voie.

L’intelligence artificielle oublie la France profonde

Les territoires hors Île-de-France se sentent carrément oubliés. Les priorités nationales ont concentré les moyens sur quelques campus prestigieux.

Pendant ce temps, les régions regardent passer une révolution dont elles ne profitent presque pas. Le rapport parle d’un risque clair : former des génies qui partiront ensuite enrichir d’autres économies durant que le tissu local stagne.

La gouvernance pose aussi problème, trop d’acteurs interviennent sans coordination réelle. Le pilotage politique manque de souffle.

Les magistrats proposent donc dix mesures précises. Les plus importantes étant la création d’un secrétariat général rattaché au Premier ministre.

L’évaluation de ce qui fonctionne depuis 2018. La multiplication des partenariats public-privé pour financer les futurs supercalculateurs. Et, surtout, l’accompagnement massif des entreprises classiques.

Ils insistent sur un point crucial : sans adoption large, le classement mondial perd son sens. L’intelligence artificielle made in France brille dans les conférences internationales, mais elle reste invisible dans les ateliers, les salles de classe et les mairies. Le pays risque alors de devenir un simple fournisseur de talents et de brevets pour les géants étrangers.

