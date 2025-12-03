Le MIT donne vie à des robots avec des tendons artificiels

Au MIT, ils ont décidé d’équiper les robots hybrides de tendons artificiels. Et cette initiative a grandement amélioré ces machines.

Le secteur de la robotique vient de franchir une nouvelle étape. Grâce à des tendons artificiels, les robots musclés du MIT deviennent plus rapides, plus forts et plus durables. Ce progrès va sans aucun doute transformer la robotique telle que nous la connaissons.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Les chercheurs du MIT ont conçu des tendons synthétiques en hydrogel, un matériau à la fois souple et résistant. Ces tendons relient des muscles cultivés en laboratoire à des structures robotiques. Ils forment ainsi une unité muscle-tendon.

Quand le muscle se contracte, les tendons transmettent la force au squelette du robot. De cette manière, on obtient un robot qui pince ses doigts trois fois plus vite. Et il le fait d’ailleurs avec trente fois plus de force qu’un modèle classique sans tendons.

Pourquoi cette innovation change-t-elle tout ?

Avant cette avancée, une grande partie du muscle servait seulement à fixer la structure et cela gaspillait de la force. Les tendons artificiels servent de pont entre le muscle souple et le squelette rigide des robots. Cela évite alors les déchirures et les détachements.

Ritu Raman, professeure au MIT, s’est exprimée sur le sujet. Elle a déclaré : « Il suffit d’un petit muscle bien connecté pour générer beaucoup de force. » Cette modularité pourrait simplifier la conception de robots biohybrides variés. Cela va de micro-outils chirurgicaux à des machines exploratrices autonomes.

Quels résultats bluffants les chercheurs ont-ils observés ?

D’après ce que dit News MIT, le gripper robotique équipé de tendons a réalisé plus de 7 000 contractions sans perte d’efficacité. Le ratio puissance/poids a été multiplié par 11. Cela a aidé à utiliser moins de muscles pour accomplir davantage de travail. Les tendons artificiels agissent donc comme une transmission biomécanique intelligente pour les robots. Ils optimisent ainsi la force musculaire tout en protégeant le tissu vivant.

L’équipe a modélisé le système comme trois types de ressorts : le muscle, le tendon et le squelette. Avec cette approche, ils ont pu déterminer précisément la rigidité idéale des câbles en hydrogel. Les chercheurs ont ensuite sculpté et attaché les tendons aux extrémités d’un petit morceau de muscle. Chaque câble se fixe aux doigts du robot et reproduit ainsi la fonction d’un tendon biologique.

Quels sont les futurs possibles pour ces robots musclés ?

Les chercheurs imaginent des robots capables de s’adapter à des environnements dangereux ou inaccessibles aux humains. Grâce aux muscles vivants, ils pourraient augmenter leur force au fil du temps ou se réparer naturellement. Ils ont d’ailleurs envisagé des applications chirurgicales microscopiques. Avec des tendons artificiels sur les robots, la transition vers un usage réel devient plus réaliste.

L’équipe travaille déjà sur des protections ressemblant à la peau pour sécuriser les muscles dans des contextes pratiques. Le succès de cette approche ouvre la voie à des bio-bots modulaires, durables et performants. Ils seront capables d’exploiter au maximum le potentiel des tendons synthétiques. Les chercheurs espèrent bientôt déployer ces robots hors du laboratoire, dans des scénarios réels et complexes.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.