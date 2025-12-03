Shoei lance le premier casque de moto avec écran HUD : découvrez à quoi ça sert

Le GT-Air 3 Smart, c’est un casque moto qui affiche vos infos de conduite directement sous vos yeux. Une intégration technologique qui complète l’accessoire haut de gamme de Shoei, en combinant confort, sécurité et connectivité.

Le casque moto GT-Air 3 Smart est désormais équipé d’un écran HUD développé par la société française EyeLights. Ce dispositif projette les informations essentielles de conduite directement dans le champ de vision du motard. Vitesse, itinéraire, appels entrants ou notifications, tout est accessible sans quitter la route des yeux.

Un HUD intégré, discret et pensé pour la route

Selon EyeLights, ce système permettrait d’améliorer les temps de réaction de plus de 32 % en supprimant un geste devenu presque automatique chez les motards, c’est de baisser les yeux vers un écran ou un compteur numérique. Une bonne nouvelle, quand on sait que les modèles modernes possèdent des tableaux de bord tactiles et des interfaces toujours plus remplies d’informations.

L’ensemble visuel est projeté dans une petite zone située en haut à droite de la visière, avec des indications comme la vitesse, la navigation ou les appels entrants. Ce choix de position permet de transmettre l’information sans obstruer la vision centrale.

Le casque moto GT-Air 3 intègre directement un écran nano-OLED, une batterie rechargeable, un micro, des haut-parleurs Bluetooth et tout le câblage nécessaire. Le système est donc invisible de l’extérieur.

Comme un intercom classique, le dispositif fonctionne en Bluetooth et en mode mesh. Cela permet aux motards de discuter entre eux. Il est compatible avec Siri et Google Assistant, ce qui laisse la voie à une commande vocale intuitive.

Par ailleurs, l’application smartphone, en arrière-plan, gère les données GPS, la navigation et les notifications. Et parce qu’il s’agit de Shoei, la technologie ne se fait pas au détriment de la sécurité. Le casque respecte les normes DOT et ECE 22.06, aujourd’hui parmi les plus strictes.

Une concurrence déjà en route vers le casque moto connecté

Les casques moto veulent donc devenir des assistants numériques, plus sûrs, plus intelligents, et parfois capables d’enregistrer des preuves en cas d’incident. Tout comme Shoei, plusieurs marques explorent des solutions qui transforment le casque moto en véritable objet intelligent.

GoPro a évoqué un partenariat avec le fabricant italien AGV pour intégrer ses caméras directement dans la coque. De son côté, Cardo a aussi dévoilé un casque moto avec micro, écouteurs, système de réduction active du bruit, feu stop arrière et capteurs capables de détecter des dommages structurels.

Par ailleurs, Intelligent Cranium Helmets propose un casque moto avec un HUD intégré, mais aussi deux caméras arrière pour afficher en temps réel ce qui se passe derrière le conducteur. C’est pour limiter les vérifications dans les rétroviseurs. Ainsi qu’une caméra frontale enregistrant en 1080p.

Côté prix, le Shoei GT-Air 3 Smart est à 1 199 $ / 1 199 €. C’est soit plus du double d’un casque moto haut de gamme classique de la marque. Et cela peut piquer, surtout quand on sait que les fabricants recommandent de remplacer un casque tous les cinq ans.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.