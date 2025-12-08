France : 5 drones abattus au dessus d’une zone nucléaire, bientôt un attentat ?

Voir cinq drones tomber au-dessus d’une zone nucléaire fait évidemment penser à un attentat. Le réflexe est humain, presque automatique. Pourtant, la réalité est souvent moins spectaculaire et parfois plus inquiétante.

Le ciel breton n’avait rien demandé. Et pourtant, jeudi soir, il s’est retrouvé au cœur d’un épisode qui ferait frémir n’importe quel stratégiste. Un essaim de drones non identifiés a survolé la base ultra-sensible de l’île Longue, où reposent une partie des forces de dissuasion françaises. La Marine a neutralisé les cinq appareils, et une enquête est déjà en marche. Mais que s’est-il passé exactement ?

Des drones sur une zone nucléaire censée bien protégée

Des drones au-dessus d’une zone nucléaire font immédiatement penser au pire. C’est normal. Mais il faut garder en tête une réalité plus large. En effet, l’Europe vit désormais à l’heure des drones.

Depuis la rentrée 2025, les incidents se multiplient et ne relâchent pas la pression. Les aéroports de Belgique, d’Allemagne ou encore d’Espagne ont dû suspendre leurs vols. Des bases militaires ont déjà été survolées. Le phénomène n’a clairement plus rien d’un épiphénomène.

En France, on pensait être à l’abri. L’île Longue n’est pas un site comme les autres, et si ce n’est pas un symbole, alors peu de choses le sont. On y trouve des sous-marins nucléaires stratégiques, conçus pour rester invisibles autant que possible. On y trouve aussi un dispositif de surveillance impressionnant, renforcé par la Marine et plus d’une centaine de gendarmes maritimes.

Et pourtant, jeudi, cinq drones ont réussi à approcher. Le ciel était dégagé et la pleine lune éclairait déjà bien. Les appareils ont été repérés vers 19h30. Peu après, les fusiliers marins ont fait leur travail. Ils les ont neutralisés et ont tout de suite passé à la sécurisation. Le protocole a tourné comme prévu.

Mystery drones are now in France.



Yesterday, the French Navy fired on five drones over the Île Longue submarine base in Finistère, home to France’s nuclear-powered ballistic missile submarines.



I think there's a reason the pattern is repeating at nuclear sites around the world. pic.twitter.com/H56trmtz3V — Kab (@Kabamur_Taygeta) December 5, 2025

Le plus étrange dans l’histoire, ce n’est pas la première fois. Fin novembre, d’autres engins avaient déjà survolé la presqu’île de Crozon. Le schéma s’est reproduit. Il y avait même eu une enquête. À ce stade, aucune piste officielle n’est retenue.

La Russie revient souvent dans les conversations. C’est un réflexe presque automatique. Mais, pour l’heure, la préfecture maritime rappelle qu’il est trop tôt pour désigner un coupable. Il souligne d’ailleurs que les infrastructures n’ont pas été menacées. C’est un détail rassurant, certes, mais pas suffisant.

La loi tente de courir après la technologie

La multiplication des survols a bien sûr un effet collatéral. Elle force les États à repenser leurs outils. Le droit ne suivait pas la vitesse du ciel. Maintenant, il tente de rattraper.

La France prépare ainsi un cadre plus permissif pour autoriser l’armée à neutraliser plus vite les drones suspects volés au-dessus de la zone nucléaire. Même logique en Belgique, en Allemagne et ailleurs. En cas de drône inconnus, on ne tergiverse plus.

C’est simple et efficace, mais cela peut aussi entraîner des conséquences lourdes. Car chaque décision et chaque erreur possible peut déclencher un incident diplomatique dont personne ne veut assumer les répercussions.

Les drones peuvent sembler innocents. Certains ne sont effectivement que de simples gadgets. Ils peuvent aussi embarquer des capteurs, des caméras, des charges ou même porter des intentions moins évidentes.

À l’heure où l’Europe se couvre de radars et de lois, l’enjeu dépasse largement la technologie. Il touche à la confiance et à la souveraineté.

Alors, il y aura bientôt un attentat ? Personne n’ose encore employer le mot. Et c’est tant mieux. Mais sachez que le ciel ne nous appartient plus tout à fait. Et ceux qui veulent y circuler sans être invités ne manquent pas.

