Tesla : le FSD arrive en France, et vous pouvez le tester gratuitement

Le FSD V14 arrive en France et Tesla propose des essais passagers gratuits pour dévoiler sa technologie autonome avant son lancement européen en 2026.

Tesla accélère (encore) sur l’autonomie et choisit la France pour dévoiler son FSD V14 au grand public. Après plus de 10 milliards de kilomètres parcourus à l’échelle mondiale, la marque ouvre une série d’essais passagers dans dix grandes villes françaises. Ainsi, Tesla veut montrer ce que son système sait réellement faire. Et aussi prouver sa maturité aux yeux des futurs utilisateurs comme des régulateurs européens.

Tesla débarque avec le FSD en France, enfin du concret !

Après des années à regarder les démonstrations venues des États-Unis, Tesla apporte enfin son FSD (Supervised) en France. Et le meilleur dans tout ça, c’est que vous pouvez le tester gratuitement.

À partir du 1er décembre 2025, le constructeur ouvre ses portes dans plusieurs grandes villes françaises pour faire découvrir le fameux FSD V14. Celui-ci cumule déjà plus de 10 milliards de kilomètres parcourus dans le monde.

La stratégie est donc de montrer, convaincre, et mettre une petite pression aux régulateurs européens. Tesla veut prouver que son système est prêt, même si l’Europe, elle, ne l’est pas encore complètement. L’entreprise déploie alors une grande offensive à travers la France : à Paris (Nord et Est), Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes, Cannes, Toulouse et Strasbourg.

En plus, les curieux pourront réserver une session d’essai en tant que passager, afin de découvrir l’autonomie en action, sans toucher le volant. Ces tests permettent de ressentir le FSD dans des conditions réelles, au milieu du trafic français. L’objectif est de démystifier une technologie encore perçue comme futuriste et rassurer le grand public juste avant le lancement commercial prévu.

Un lancement européen début 2026 ?

Aux États-Unis, en Chine ou au Canada, le FSD est déjà bien installé dans le quotidien des conducteurs. Mais en Europe, son arrivée reste suspendue au feu vert des régulateurs. Ces démonstrations servent donc à prouver que Tesla maîtrise son sujet et à créer l’attente chez les futurs acheteurs.

La marque continue aussi d’accumuler des données pour valider la sécurité et la fiabilité du logiciel. Notamment via les projets menés aux Pays-Bas. Et je vous le dis, l’Autopilot européen actuel n’a rien à voir avec le FSD américain. Les essais devraient donc faire sentir la différence.

Tesla rappelle aussi que tous les modèles déjà vendus en Europe, dont le Model S, 3, X et Y, sont préparés pour les futures mises à jour. Un jour, ils pourront rouler sans aucune supervision humaine. Le rêve d’Elon Musk, c’est de transformer tous ces véhicules déjà sur nos routes en voitures entièrement autonomes grâce à de simples updates logicielles.

