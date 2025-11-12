FSD en France, Cybercab, Roadster : Tesla annonce une palanquée de nouveautés

Tesla déploie une vague de nouveautés avec le Cybercab, le Roadster revisité et le déploiement du FSD en Europe, y compris en France.

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du 6 novembre 2025, Tesla a dévoilé une avalanche d’annonces. Elon Musk a présenté une feuille de route couvrant tous les pans de la stratégie du constructeur : mobilité autonome, véhicules lourds, robotique et calcul embarqué. Le maître-mot : accélération. Entre le Cybercab, la puce AI5, le nouveau Semi, le Roadster, le FSD en Europe et le robot Optimus.

Cybercab et robotaxis, la nouvelle ère

Symbole de cette nouvelle phase, le Cybercab ouvre la voie à une mobilité sans conducteur. Ce véhicule à deux portes, sans volant ni pédales, entrera en production en avril 2026 à la Gigafactory d’Austin.

Son rythme de fabrication atteint une vitesse inédite : dix secondes par véhicule, avec un objectif de cinq à terme. Tesla prévoit entre deux et trois millions d’unités par an, un record dans le secteur.

Musk ambitionne ainsi de transformer les usines Tesla en chaînes d’assemblage ultra-rapides, connectées à un réseau d’IA centralisé.

Parallèlement, le réseau de robotaxis s’étend. Cinq nouvelles villes rejoignent Austin et la Bay Area : Las Vegas, Phoenix, Dallas, Houston et Miami.

Ces métropoles, déjà familiarisées avec les technologies autonomes, serviront de terrains d’expérimentation pour la conduite sans supervision. Tesla vise le retrait progressif des conducteurs de sécurité à Austin d’ici la fin de l’année, avec une flotte de 1 500 véhicules d’ici décembre.

Elon Musk a même évoqué la possibilité de permettre l’envoi de messages pendant que le FSD pilote.

Roadster et Semi : les autres nouveautés Tesla

La présentation du Roadster, initialement prévue pour 2023, se tiendra finalement le 1ᵉʳ avril 2026. Musk a promis un modèle très différent des prototypes connus, affirmant qu’il s’agira de la démonstration la plus excitante de toute l’histoire de Tesla.

Les détenteurs de la Founders’ Series, qui ont versé 250 000 dollars, seront conviés à la présentation. La production débuterait entre avril et octobre 2027.

Le Tesla Semi de seconde génération, également présenté, arbore un design revu et un aérodynamisme optimisé. Son coefficient de traînée passe de 0,40 à 0,36, une amélioration de 30 %.

L’ajout d’une barre lumineuse LED en façade renforce la signature visuelle de la marque. La cabine, désormais inclinable, promet un meilleur confort sur les longs trajets. L’usine proche de la Gigafactory Nevada vise une production annuelle de 50 000 unités dès fin 2025.

Sur le plan technologique, la puce AI5 sera produite par Samsung et TSMC aux États-Unis. Elle offrira une puissance 40 fois supérieure à celle de la puce actuelle AI4.

Plus compacte, plus économe en énergie, elle permettra de réduire les coûts de fabrication par dix et la consommation électrique de deux tiers. Cette nouveauté, dépourvue de GPU redondant, illustre la philosophie d’optimisation radicale qui anime Tesla.

Optimus et FSD, la vision intégrée de Tesla

Quant au FSD, l’approbation en Chine est attendue pour le premier trimestre 2026. En Europe, le processus reste complexe. Tesla concentre ses efforts sur les autorités néerlandaises, dont le feu vert pourrait ouvrir la voie à une homologation continentale.

La Norvège, plus flexible, sert de piste parallèle. Cependant, les exigences strictes de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (UNECE) freinent encore la validation du système.

La nouveauté Tesla dépasse le cadre automobile. Dans l’usine de Fremont, la ligne prototype du robot humanoïde Optimus fonctionne déjà, destinée aux tâches industrielles répétitives.

Musk prévoit une production à grande échelle en 2026. Chaque unité coûterait environ 20 000 dollars, avec une production annuelle estimée à un million de robots.

Avant la commercialisation, plusieurs milliers d’unités seront déployées dans les propres usines Tesla pour valider les processus.

