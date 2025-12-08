Des chiens robots avec la tête de Zuckerberg, Elon Musk… c’est quoi cette expo WTF ?

Art Basel Miami, une prestigieuse foire d’art contemporain d’Amérique du Nord, a accueilli une œuvre étrange la semaine dernière. C’étaient des chiens robots affublés des visages de comme Mark Zuckerberg, Elon Musk et d’autres célébrités.

Il s’agit d’une création baptisée « Regular Animals ». Elle vient de l’artiste Mike Winkelmann, alias Beeple, célèbre pour ses œuvres numériques. Selon lui, ces robots réinterprètent le monde selon le style visuel de la figure représentée.

Comme dit tout haut, les chiens robots portaient tous des visages en silicone. Certains d’entre eux portent le visage de Mike Winkelmann lui-même. Pour info, le premier jour, il était présent dans l’enclos, ramassant les œuvres expulsées par ses robots (nous allons y venir). Quant aux autres robots, ils imitent Musk, Warhol, Picasso ou encore Jeff Bezos.

Lors de l’événement, une troupe de robots à quatre pattes avançait tranquillement sur le sol. Ceux représentant Elon Musk, Warhol et Zuckerberg continuaient leur pas à foncer dans un mur. Plus loin, un Picasso robotisé s’assoit comme un chien fatigué, l’air perdu dans ses pensées.

Chacun d’eux prend des photos et réinterprète ce qu’il voit selon le style de la célébrité dont il porte la tête. Pour ce faire, ces créatures étranges se penchent vers l’arrière et projeter par leur postérieur une image imprimée. Ce, accompagnée d’un message humoristique affiché sur leur dos. Bref, les fameuses œuvres mentionnées précédemment.

Une image signée « robot Warhol » adopte par exemple des couleurs vives et des contrastes exagérés. Tandis qu’une image « robot Picasso » affiche des formes tordues et des perspectives décalées.

Pour les versions milliardaires, Beeple souligne que leur influence s’étend bien au-delà de l’art. Puisqu’ils contrôlent les algorithmes qui façonnent ce que nous voyons chaque jour.

