Humour et IA : ChatGPT ne connaît que ces 25 blagues, et elles sont nulles

Humour et intelligence artificielle s’unissent dans une alliance comique : découvrez pourquoi les 25 blagues de ChatGPT sont incontestablement drôles… de nullité !

Attention, ne vous attendez pas à un festival de rires retentissants ! Les plaisanteries de ChatGPT ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes humoristiques. Bien que doté d’une immense connaissance et d’une capacité impressionnante à générer du texte, le chatbot d’OpenAI peine à maîtriser l’art subtil de l’humour.

ChatGPT-3.5 et l’humour : une étude révèle-t-elle ses limites comiques ?

Mercredi, un article écrit par deux scientifiques allemandes, Sophie Jentzsch et Kristian Kersting, a été publié. L’article abordait la capacité du modèle GPT-3.5 d’OpenAI à appréhender et à produire de l’humour. Ainsi, leurs études ont révélé que les connaissances humoristiques de ChatGPT étaient plutôt limitées.

Par la suite, lors d’un test, il a été constaté que 90 % des 1 008 créations correspondaient aux mêmes 25 blagues. Cela suggère que les réponses étaient probablement mémorisées plutôt que générées de manière nouvelle par le modèle d’intelligence artificielle.

De ce fait, les deux scientifiques rattachés à l’Institut de logiciel avancé, au Centre spatial allemand (DLR) et à l’Université technique de Darmstadt, ont analysé les aspects comiques de la version 3.5. En outre, ils ont exclu la version plus récente, GPT-4.

Par ailleurs, ils ont réalisé une série d’expériences axées sur la création, l’explication et la détection de blagues. Ils ont interagi avec ce chatbot sans une connaissance approfondie de son fonctionnement interne ou de l’ensemble des données utilisées pour mener ces expériences.

Quand l’humour rencontre ChatGPT : comment des milliers de plaisanteries ont été créées ?

Afin d’apprécier la portée de la variété des plaisanteries générées par ChatGPT, une demande a été formulée pour obtenir un millier de blagues. Les chercheurs ont observé que toutes les réponses étaient structurellement exactes.

En revanche, presque toutes ces réponses contenaient de manière précise un élément comique. Seul le questionnement « Avez-vous quelques blagues amusantes à partager ? » a généré plusieurs plaisanteries. Cela a conduit à un nombre total de 1 008 répliques humoristiques en retour. En outre, il a été remarqué que la diversité des requêtes n’avait aucun impact notable.

Dans la conclusion de leur publication, ils ont établi un répertoire des 25 blagues les plus fréquemment produites, rangées selon leur ordre d’émergence. Toutefois, quelques répliques générées se démarquaient par leur singularité. Cependant, il apparaît que ChatGPT a principalement forgé ces plaisanteries en fusionnant divers éléments tirés de plaisanteries préexistantes dont il avait connaissance. Les chercheurs ont observé que les créations inédites du modèle linguistique ne présentaient pas toujours de cohérence.

Comment ChatGPT parvient-il à engendrer de l’hilarité avec sa perspicacité linguistique ?

ChatGPT démontre une incroyable aptitude à engendrer de l’hilarité. En tant que modèle linguistique soutenu par l’intelligence artificielle, il dispose d’un vaste éventail de savoirs et de modèles linguistiques. Cela lui permet de saisir et d’inventer des plaisanteries. ChatGPT peut générer des répliques amusantes et divertissantes, que ce soit en réponse à une demande de blague ou simplement lors d’une conversation informelle. Ses capacités humoristiques sont adaptées aux situations variées. Il utilise des méthodes telles que les jeux de mots, l’ironie, l’absurde et le sarcasme pour pimenter ses réponses. De plus, il peut comprendre l’humour en fonction du contexte.

En outre, le chatbot a la capacité à penser de manière imaginative et à saisir les subtilités du langage humain. ChatGPT se révèle donc être un compagnon virtuel qui parvient à égayer et à faire naître des moments de joie.