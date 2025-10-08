Ce YouTuber numéro 1 mondial est terrifié par l’IA : voici pourquoi

Le YouTuber le plus influent de la planète a peur de l’IA. Selon lui, cette technologie avance à une telle vitesse qu’elle pourrait bien ou ruiner la création de contenu en ligne. MrBeast, champion du divertissement XXL, n’y voit plus seulement un gadget, mais une menace sérieuse pour les millions de créateurs qui vivent du web.

L’IA ne se contente plus d’écrire des textes ou de générer des images. Elle crée désormais des vidéos entières, dignes de véritables productions humaines. Avec l’arrivée de Sora, le modèle vidéo d’OpenAI, la frontière entre contenu réel et contenu artificiel devient floue. De quoi inquiéter Jimmy Donaldson, alias MrBeast, qui voit dans cette évolution une révolution destructrice pour les créateurs de YouTube et des plateformes numériques.

Que pense MrBeast de l’IA ?

Jimmy Donaldson, alias MrBeast, n’est pas du genre à s’inquiéter pour rien. Avec plus de 270 millions d’abonnés et des vidéos qui explosent tous les records, il incarne la réussite absolue sur YouTube. Mais cette fois, ce n’est pas un défi à un million de dollars qui effraie ce YouTuber, mais c’est l’IA générative.

Sur X, le créateur a confié ses craintes face à la vitesse à laquelle les outils comme le dernier modèle d’OpenAI, progressent. Capable de générer des vidéos entières à partir de simples phrases, Sora a bluffé Internet. Mais cet outil a aussi semé la panique. « Que se passera-t-il quand les vidéos IA seront aussi bonnes que les vidéos normales ? », s’est interrogé le YouTuber.

When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making content for a living.. scary times. October 5, 2025

Et même MrBeast s’y est essayé. Plus tôt cette année, il a testé un outil d’IA générant des miniatures de vidéos. Apparemment, c’était une mauvaise idée. Certains l’accusaient de soutenir une technologie qui « vole le travail des artistes ». Ainsi, il a retiré la fonctionnalité et mis en avant de vrais designers humains.

Cette controverse pointe un autre problème. Sur quoi ces IA sont-elles entraînées ? Google, par exemple, utilise un sous-ensemble de vidéos YouTube pour former Veo, son générateur de vidéos IA. Mais impossible de savoir si les créations de MrBeast font partie de ces données.

Une menace pour les millions de créateurs

Pour MrBeast, des millions de personnes vivent de la création de contenu. Si l’IA peut produire des vidéos aussi engageantes, plus vite et pour moins cher, que deviendront les humains derrière la caméra ?

Par ailleurs, le débat dépasse largement YouTube. Dans le cinéma ou le jeu vidéo, les syndicats se battent déjà contre l’automatisation. Certains acteurs ou scénaristes ont vu leurs images ou leurs voix réutilisées sans autorisation.

Et sur YouTube, des chaînes 100 % générées par l’IA se multiplient déjà. Vidéos de relaxation, ambiances sonores, récits narrés automatiquement… L’IA rend la créativité « moins chère », explique Lars Erik Holmquist, professeur d’innovation à l’Université de Nottingham Trent.

Toutefois, il nuance que « ceux qui gagneront à court terme, ce sont ceux qui utiliseront l’IA pour créer du très bon contenu ». Ainsi, l’IA n’est pas (encore) l’ennemie, mais un outil redoutable pour ceux qui savent s’en servir.

MrBeast n’est sans doute pas près d’être remplacé. Le concept du YouTuber repose sur des défis réels, humains et risqués, ce qu’aucune IA ne peut simuler. Mais d’après son message, le tsunami IA est déjà là, et ceux qui vivent de leur créativité doivent apprendre à surfer dessus ou risquer de se faire submerger.

