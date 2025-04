Incroyable : ce combat de boxe entre robots va vraiment avoir lieu !

Incroyable mais c’est tout ce qu’il y a de plus vrai ! Un combat de robots humanoïdes va bientôt avoir lieu. La société chinoise de robotique Unitree vient tout juste de l’annoncer.

Et je dois dire qu’il fallait s’y attendre vu les robots d’Unitree doués en arts martiaux mis avant récemment. Bref, intitulé Iron Fist King : Awakening !, l’événement sera diffusé en direct dans environ un mois.

Les participants seront probablement le robot humanoïde G1, le maître Kung-Fu et son grand frère, le H1.

Que savons-nous sur cet événement ?

Selon certaines fuites, ce match inédit devrait opposer deux modèles G1. Bien entendu, il n’est pas exclu non plus que le H1, le grand costaud de la gamme avec sa puissance de calcul renforcée, vienne rejoindre la partie.

Bon, pour l’instant, rien n’est encore confirmé officiellement. Tout ce que nous avons c’est une vidéo promotionnelle que voici qu’Unitree a publiée.

Comme vous pouvez le voir, la vidéo donne un avant-goût de ce que pourrait être ce match entre machines.

Dans la première partie, on voit le robot G1 qui tente de tenir tête à un boxeur humain. Il encaisse bien, néanmoins niveau rapidité et esquive, c’est encore un peu la galère.

Le robot se relève vite après une chute. Mais son manque de fluidité saute aux yeux. Les mouvements sont hésitants, et chaque tentative d’esquive ressemble davantage à un bug qu’à une feinte.

Plus loin dans la vidéo, le G1 affronte un autre G1. Un duel plus équilibré et visiblement conçu pour nous mettre dans l’ambiance du combat à venir. (C’est aussi sûrement la raison pour laquelle les rumeurs parlent de combat entre deux robots G1).

Des robots entraînés comme des athlètes

Il faut savoir que les humanoïdes d’Unitree ne sont pas sortis de l’usine pour juste faire de la figuration. Le G1, tout comme le H1, est le fruit de longues heures d’entraînement… et de programmation.

Grâce à l’ensemble de données LAFAN1, leurs mouvements s’inspirent de vrais gestes humains. Position finale, angles articulaires, vitesse des actionneurs. Tout y passe pour que le robot ne se contente pas de ressembler à un humain, mais qu’il bouge aussi comme tel.

Ces dernières semaines, Unitree a d’ailleurs montré l’étendue de ses progrès en dévoilant ses robots en pleine démonstration de Kung-Fu. Et c’était assez impressionnant.

Bon, les mouvements sont exécutés avec une telle fluidité qu’on ne peut pas s’empêcher de demander si les vidéos sont réelles. Cela dit, elles témoignent des ambitions sérieuses de la marque pour ses humanoïdes.

Il reste beaucoup de zones d’ombre autour de l’événement : la date exacte, les règles du match, les modèles définitifs…

Mais une chose est sûre, l’idée de voir deux robots humanoïdes se livrer à un combat en bonne et due forme a quelque chose d’irrésistiblement captivant. Et légèrement absurde. Donc forcément génial.

À moins que vous êtes d’un autre avis. N’hésitez pas à nous le partager dans le commentaire en tout cas !

